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「解放日」變衰退日？川普揮關稅大刀 專家憂重演1930年大蕭條

2025/04/03 14:33

美國總統川普宣布對等關稅政策。（資料照，路透）美國總統川普宣布對等關稅政策。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布對等關稅政策，對至少180多個國家課徵至少10%至49%不等關稅，貿易專家示警，川普關稅大刀恐怕重演1930年經濟大蕭條。

綜合外媒報導，川普宣布對世界各國實施全面的關稅，此舉迅速引起商業團體、貿易專家、議員和許多經濟學家的譴責，他們警告，此舉將提高美國物價並減緩經濟成長。

卡托研究所（Cato Institute）貿易專家Scott Lincicome以及Colin Grabow認為，美國政府對加徵關稅的理由站不住腳，而且相互矛盾。

他們在一份共同聲明中表示，「隨著今天川普的聲明，美國關稅將達到1930年《斯姆特霍利關稅法》以來的最高水平，該法案引發了全球貿易戰並加深了大蕭條。」

他們表示，儘管川普總統大談「新黃金時代」，但這次大幅增加關稅將不可避免地導致美國物價上漲、經濟成長和商業投資下降、出口和製造業產出減少，因為美國的工廠在國外面臨報復，在國內則面臨更昂貴的投入。

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