川普對等關稅風暴！法人：台積電大部分有望轉嫁客戶

宏遠投顧副總經理陳國清認為，台積電（2330）沒有競爭對手，關稅調漲可大部分轉嫁給客戶。（美聯社）

〔記者卓怡君／台北報導〕川普對等關稅課徵幅度大於預期，引發美股期指與亞股重挫，台灣遭課徵32%對等關稅，台指期夜盤跳水大跌，對此宏遠投顧副總經理陳國清認為，台積電（2330）沒有競爭對手，關稅調漲可大部分轉嫁給客戶，但仍會受到客戶銷售成績影響，目前客戶對台積電需求還是很強，影響相對降低，至於比較不受關稅影響或是反而受惠的或將是軍工股及生技產業。

陳國清分析，因進口美國產品的價格上漲，將可能降低消費需求，另外，各國可能出現反美情緒，也對美企產品產生抵制，也會降低消費需求，例如加拿大賣場已經區分美國貨與非美國貨，歐洲也有253個城市串連，下架特斯拉電動車。

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陳國清表示，台灣避不了受到川普關稅對全球的衝擊，也會受到影響，只能找衝擊最小，甚至還可能受惠的公司，例如出貨美國很低，甚至幾乎沒有出貨美國，且直接跟美企競爭的台灣廠商；再來則是幾乎沒有出貨美國，且其代工客戶是跟美企在非美國競爭的台灣廠商，就台股投資來說，只能在不利環境中，尋找衝擊較小甚至產生有利的台灣廠商，如此或許是未來台股趨吉避凶的投資方向，比較不受關稅影響，影響較小一點或是反而受惠的或將是軍工股及生技產業。

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