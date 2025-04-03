川普課台32％對等關稅 狄驤：要小心這2族群

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點）宣布對等關稅政策，其中台灣將被美國課徵32%關稅。消息一出，引發市場關注。對此，兩岸資深投資人狄驤表示看法，稱美國將對台灣徵收32%關稅，但他認為更嚴重的是泰國36%以及越南 46%，並要投資朋友未來要小心多數產能在東南亞的網通、製鞋2族群。

狄驤今（3日）稍早在其臉書「狄驤的資本主義求生筆記」粉絲專頁上發文稱，「比預想的更糟糕」，這是多數人對川普關稅重拳的看法。川普不但會對所有國家徵收10%「基準關稅」，還會對美國貿易逆差大的國家徵收更高的「對等關稅」，於4月9日生效。其中，以台股為主的投資人要特別留意，美國將對台灣徵收 32%關稅，但狄驤認為更嚴重的是泰國36%，以及越南46%。

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狄驤解釋，畢竟過去多年來許多台灣廠商，紛紛從對岸撤資，並將產能轉移到泰國、越南等東南亞地區，甚至還持續擴大產能，將東南亞視為主要生產基地。因此，狄驤建議未來投資朋友要小心多數產能在東南亞的網通、製鞋族群等。

但儘管如此，狄驤認為，還是有一些不幸中的大幸，像是白宮聲明指出，對於加拿大與墨西哥，符合美墨加貿易協定USMCA的商品將持續獲得關稅豁免。此外，部分商品將不受對等關稅約束，包括鋼鋁製品、汽車零組件、金、銅、藥品、半導體與木材等。

狄驤認為，過去嚴重受到貿易戰影響，主要生產基地在墨西哥的緯穎（6669），反而有望在短線受惠於該消息面，其他還有汽車零組件AM族群、第一銅（2009）等。當然，如果沒有其他意外發生，市場恐慌又要來了，這可能會造成多數個股無一倖免。像是川普關稅重拳出爐後，美股期貨已經紛紛破底，等於過去2天的反彈變成了逃命波。

狄驤表示，自己在這2天台美股大反彈時發文提醒大家，美經濟數據不好，也還有川普關稅不確定性，看到反彈都該先視為人道走廊。當時有不少投資朋友納悶，這些消息面這麼糟糕，為何股市當下不跌反漲? 市場根本沒再怕吧?狄驤希望當時有這些想法的投資朋友沒有受反彈影響重押做多。

狄驤稱，所謂反彈逃命波或人道走廊，就是這類短線下殺讓很多主力被套牢，所以我們要小心主力拉出驚天反彈，吸引散戶上車後方便自己倒貨的反彈逃命波。

不僅如此，就算台美股反彈兩天，型態也尚未顯示出任何進一步反彈的跡象，那就先該以逃命波來看待，這也是我們提醒看到反彈，依然要保守的主因之一。

而對於有投資朋友好奇，如果不是反彈逃命波，而是V轉回升怎麼辦?狄驤表示，答案很簡單，與其期待V轉到來，不如多想想破底時自己該怎麼辦，這樣就能做出更理性地決策。

文章最後，狄驤建議投資人，待在股海需要常常想到最壞的狀況，而不是先想自己能賺多少，因為少賺不會怎麼樣，但抄底失敗有可能一次就讓人畢業。

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