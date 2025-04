川普對等關稅數字怎麼來？學者推測算法質疑愚蠢政策

圖為川普秀出已簽署的關稅行政命令。(路透)

川普宣布對等關稅新政策,學者質疑,川普疑似是將貿易逆差除以美國進口額,並聲稱這是各國對美徵收的關税,再據此決定要課多少對等關稅。讓學者質疑這樣的算法根本不正確,甚至痛批此為愚蠢政策。(圖擷自X)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日下午4點(台灣時間週四凌晨4點),在白宮玫瑰園宣布對等關稅新政策,但其列出的課稅數據也引發學者議論,有政治學者及歷史學家更推測,川普疑似是將貿易逆差除以美國進口額,並聲稱這是各國對美徵收的關税,再據此決定要課多少對等關稅,學者質疑這樣的算法根本不正確,痛批此為愚蠢政策。

川普針對多國發布對等關稅,引發外界大量議論,對此瑪麗維爾學院(Maryville College Center)歷史學教授阿斯特(Aaron Astor)在社群平台X(前身為推特)發文質疑,川普的算法是將美國對該國的貿易逆差除以美國從該國的進口額,並據此計算要加徵多少關稅(前述數值再除以2),至於有盈餘的就列為10%,阿斯特質疑這樣的算法根本與「各國對美徵收多少關稅」無關。阿斯特也質疑,這是以最愚蠢的方式實施的愚蠢政策(An idiotic policy implemented in the most idiotic way possible.)。

美國地緣政治顧問、政治學者布蘭默(Ian Bremmer)也在X發文直言「這真是……太愚蠢了」(this is…incredibly stupid ),他在文中列出包含歐盟、印尼、印度、越南等國的相關數據,表示川普的算法確實是將貿易逆差除以美國從該國的進口額,並將此數據聲稱是該國對美國徵收的關稅。

布蘭默對此直言,「這也解釋了為什麼『向美國徵收的關稅』一欄看起來像是編造的」。

時常分享財經資訊的臉書粉專「股癌」今上午也發文指出,很多人好奇川普政府表列的各國對美關稅,明明就沒有這麼高,那數字到底是怎麼來的?對此「股癌」也列出相同的算式,「2024年台灣對美國出口1163億美元,自美國進口424億美元,貿易順差為739億美元。將差額除以美國進口額得出各國對美關税 739/1163=0.635,台灣他表列是64%,接著再『/2』得出對等關稅32%的處置」。

對此算法「股癌」也直言,「雖然有點好笑,但可能真的是這樣算的,財經記者驗算了幾個國家也成立」。對此網友也議論「簡單粗暴,強人風格」、「想拿多少就拿多少,連數字都沒在湊」、「所以叫做折半逆差?」、「從失智老人當列車長,搖身一變換成小學生當列車長」。

These aren't "reciprocal" tariffs at all. The left hand column is just the US trade deficit with that country divided by US imports from that country (x100). None of it has anything to do with "Tariffs Charged to the USA." (Those we have a surplus with are listed as "10%".) pic.twitter.com/4hyTLhpH08