工商協進會：對等關稅遠超預期 留意東南亞台商也承受高關稅

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普正式提出「對等關稅」，台灣將遭課徵32%，工商協進會擔憂出口導向的台灣經濟大受衝擊，同時發表5大建議，提醒除台灣之外，台商佈局的東南亞也難逃高關稅，請政府全面啟動危機應變。

工商協進會指出，台灣產品將被課徵 32% 關稅，關鍵的半導體雖不在課徵品項，但仍遠超預期，這對以出口導向的台灣經濟帶來挑戰。

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工商協進會表達關切，盼政府立即啟動危機應變，全面評估衝擊，需評估關稅對台灣整體產業的衝擊；其次，強化對美溝通，力爭降低關稅，工商協進會認為，應向美方表達關切，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈的重要性。

此外，工商協進會強調，我國應擴大對美採購與投資，深化合作，包括擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠；並積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

工商協進會更喊話應提供產業援助，確保經濟韌性，包括提供稅務、融資等援助，確保國 內經濟具備足夠的韌性，以應對外部衝擊。

最後，工商協進會建議，政府應整理加速產業升級、分散市場風險及加強國際合作，仍須提升產品競爭力，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。

工商協進會特別提醒，東南亞地區也承受高關稅影響， 可能對許多台商產生間接衝擊， 建議政府與企業及早因應。

工商協進會強調，將持續關注情勢，與政府工商界合作，維護台灣企業利益。

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