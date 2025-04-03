晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工商協進會：對等關稅遠超預期 留意東南亞台商也承受高關稅

2025/04/03 11:58

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普正式提出「對等關稅」，台灣將遭課徵32%，工商協進會擔憂出口導向的台灣經濟大受衝擊，同時發表5大建議，提醒除台灣之外，台商佈局的東南亞也難逃高關稅，請政府全面啟動危機應變。

工商協進會指出，台灣產品將被課徵 32% 關稅，關鍵的半導體雖不在課徵品項，但仍遠超預期，這對以出口導向的台灣經濟帶來挑戰。

工商協進會表達關切，盼政府立即啟動危機應變，全面評估衝擊，需評估關稅對台灣整體產業的衝擊；其次，強化對美溝通，力爭降低關稅，工商協進會認為，應向美方表達關切，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈的重要性。

此外，工商協進會強調，我國應擴大對美採購與投資，深化合作，包括擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠；並積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

工商協進會更喊話應提供產業援助，確保經濟韌性，包括提供稅務、融資等援助，確保國 內經濟具備足夠的韌性，以應對外部衝擊。

最後，工商協進會建議，政府應整理加速產業升級、分散市場風險及加強國際合作，仍須提升產品競爭力，開拓新興市場，洽簽自由貿易協定（FTA）。

工商協進會特別提醒，東南亞地區也承受高關稅影響， 可能對許多台商產生間接衝擊， 建議政府與企業及早因應。

工商協進會強調，將持續關注情勢，與政府工商界合作，維護台灣企業利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財