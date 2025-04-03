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全球都逃不過！這個島只住海豹跟企鵝......被川普課10％關稅

2025/04/03 11:53

美國總統川普今日宣布對等關稅稅率。其中，澳洲赫德島和麥克唐納群島也被課徵了10%關稅。圖為赫德島。（法新社）美國總統川普今日宣布對等關稅稅率。其中，澳洲赫德島和麥克唐納群島也被課徵了10%關稅。圖為赫德島。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日宣布對等關稅稅率。其中，澳洲赫德島和麥克唐納群島（英語：Heard Island and McDonald Islands，簡稱：HIMI）也被課徵了10%關稅。不過，這裡是完全沒人居住的島嶼，島上「擠滿了企鵝和海豹」。

綜合外媒報導，川普今日下午舉行記者會，大動作宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及「無差別徵收」10%的進口貨品關稅。其中，南極洲附近的無人島，赫德島和麥克唐納群島也被課徵了10%關稅，這座島上除了擠滿企鵝、海豹之外，沒有任何人類居民。

此外，英國的福克蘭群島只有3200人居住，外加100萬隻企鵝，也被川普徵41%的關稅。

白宮官員稱，赫德島和麥克唐納島之所以被列入名單，是因為它們是澳洲領土。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此表示：「地球上沒有一個地方是安全的。」

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