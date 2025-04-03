川普對等關稅風暴來了 法人：留意半導體特別關稅

美國總統川普大動作對多國課徵對等關稅。（法新社）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普大動作對多國課徵對等關稅，美股期指聞訊重挫，日股也大跌，清明節後台股勢必也會跟著國際市場連動。群益投信台股研究團隊表示，短期市場動盪難免，目前半導體關稅有豁免，但需考慮特別關稅。對台灣來說，出口美國主要是半導體以及電子產品，因此出口美國的電子產品受影響最為直接，在美國有設廠的廠商將減少衝擊。

群益投信台股研究團隊分析，針對美國甫公布的關稅政策來看，短期來說對台灣企業影響程度大小，由小排到大是在美國有完整供應鏈、在美國有部分供應鏈、在相對較低稅率國家有生產線（例如新加坡、日本、印度、南韓、以色列、菲律賓）、在台灣生產（32%關稅稅率）、在相對高稅率國家生產（中國、泰國、越南、印尼）。另外，目前半導體有豁免，但需考慮特別關稅。對台灣來說出口美國主要是半導體以及電子產品，因此出口美國的電子產品受影響最直接，在美國有設廠的廠商將減少衝擊。

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群益馬拉松基金經理人陳沅易進一步指出，對台股而言，短期來說，市場動盪一定跑不掉，中長期來說，對美有釋出善意的廠商可能將會是首先受惠廠商，周邊供應鏈方面則有待觀察。此外，其他相關受惠類股還需要進一步等待政策細節出來後，視各家廠商美國布局進度以及規模而定。

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