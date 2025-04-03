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川普希望透過關稅實現「3大目標」 專家警告挑戰重重

2025/04/03 14:07

美國總統川普（Donald Trump）週三（2日）宣布將對各國開徵對等關稅。（歐新社）美國總統川普（Donald Trump）週三（2日）宣布將對各國開徵對等關稅。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（2日）宣布將對各國開徵對等關稅，該計畫被命名為「讓美國再次富裕」（Make America Wealthy Again），引發市場動盪。外媒指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今年稍早在國會聽證會上，就透露了川普關稅有3大目標，分別是糾正不公平的貿易行為、增加聯邦政府收入，以及作為談判籌碼。

《CNBC》報導，首先是糾正不公平的貿易行為，川普政府認為，許多國家對美國商品課徵關稅，而美國卻沒有對等回應，這是不公平的。為了糾正這種狀況，才計劃對這些國家實施「對等關稅」。川普政府認為，提高進口成本將鼓勵企業將生產線遷回美國，將促進美國本土製造業的發展。不過此舉的挑戰在於消費者成本上升，經濟學家普遍認為，進口商最終會將這些關稅成本轉嫁給消費者，導致物價上漲。

其次是增加聯邦政府收入，有鑑於關稅本質上是一種進口商品的稅收，按照川普政府的計畫，美國進口商將支付更多稅款，進而增加聯邦政府的收入，此事對川普政府來說尤為重要，因為他們希望延長 2017 年的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act），根據美國稅務基金會（Tax Foundation）的估算，若要維持該減稅法案，聯邦政府收入將在 2025 年至 2034 年間減少 4.5 兆美元。而川普的經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）認為，關稅可以彌補這個缺口，估計未來10年內可為政府創造6 兆美元的收入。

但此舉的挑戰在於，關稅收入可能無法填補財政缺口，因為美國稅務基金會估算，20%的普遍關稅在2034年前，最多只能產生3.3兆美元的收入，而且這還沒有考慮到關稅對經濟增長的負面影響。

最後是將關稅作為談判籌碼。貝森特在聽證會上表示，川普認為，相較於經濟制裁，關稅能為談判帶來更大的作用。像川普就希望透過關稅，來迫使墨西哥、加拿大和中國履行承諾，如制止非法移民和打擊芬太尼等其他藥物流入美國。

不過此舉的挑戰在於全球貿易戰風險，而從歷史經驗上來看，貿易戰往往對經濟造成嚴重破壞。1930年的《關稅法》將美國進口關稅提高至25%。此舉導致9個國家實施報復性關稅，最終全球貿易大幅下降，進一步加深了經濟大蕭條。

CFRA 首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）表示。川普應該很清楚，若引發全球貿易戰，將可能重蹈 1930 年的覆轍。因此，他可能會選擇在適當時機宣布談判成功，以此作為政策已見效的證據，即使那些國家只是同意它們早已同意的事情。

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