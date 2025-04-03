川普核彈級關稅！各國「反應」一次看 台灣將與美嚴正交涉

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅政策。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅政策，對至少180多個國家課徵至少10%至50%不等關稅，引發各國強烈反應，紛紛進行表態。

川普宣布對台灣課徵32%關稅，行政院表示，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

請繼續往下閱讀...

英國要被課10%對等關稅。首相施凱爾（Keir Starmer）則在國會表示，英國將冷靜務實以對，除了繼續跟美國協商，盡快簽署經濟協議，也不排除任何行動。

川普宣布對澳洲徵收10%對等關稅。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則認為，川普政府的關稅「毫無邏輯基礎」，也違背兩國關係，非朋友之舉。艾班尼斯雖然表態反對，但不會採取對等的報復行動。

雖然根據川普展示的圖表，美國將課徵中國34%的對等關稅，不過白宮官員補充，實際上中國進口產品最高將被徵收54%的總關稅。中國商務部在聲明中表示，美國的對等關稅，「不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益」，誓言「採取反制措施維護自身權益」。

日本經濟產業大臣武藤容治（Yoji Muto）在3日的記者會上表示，對川普的新關稅「極度遺憾」。

針對日本是否會提出報復，武藤容治回應，「我們需要決定什麼是對日本最有好的，最有效的，以謹慎但大膽快速的方式回應」，他還強調，日本嚴重關切川普的關稅是否符合世界貿易組織的架構，並稱可能已經違反美國與日本的協議。

CNN報導，挪威在美國宣布將對其課徵15%的關稅後，貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）向當地媒體表示，她憂心美國的高額關稅將嚴重衝擊挪威經濟，特別是與歐盟的貿易關係。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則表示，美國此舉等同向歐洲發動貿易戰，強調這場戰爭「沒人是贏家」，歐盟將團結一致，給予適當且相稱的回應。

另外愛爾蘭、瑞典等國領袖對此表達遺憾。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在X發文，強調「友誼意味著夥伴關係，而夥伴關係應當是實質上的互惠關稅」，暗示美國的舉動已違反雙方的合作精神。

值得一題的是，川普的對等關稅將影響多達185國，卻不見俄羅斯，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早回應：「我們不跟俄羅斯和白俄羅斯貿易，因為我們制裁他們。」不過俄羅斯跟美國去年的貿易額仍有35億美元，後續仍有待觀察。

此外在白宮這波關稅清單中，加拿大和墨西哥雖未被列名基準關稅或對等關稅國家名單中，但總理卡尼（Mark Carney）批評，川普的大規模關稅將從根本改變國際貿易體系，會對此採取反制措施，來對抗這些關稅。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，不會跟美國展開以牙還牙的關稅戰，而是專心強化墨西哥經濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法