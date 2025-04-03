川普提高關稅到32％ 台灣鯛協會評估影響小、慎防中國貨來台洗產地

台灣鯛主要外銷市場為美國，隨川普將關稅提高到32%，台灣鯛協會指出，因在美主要競爭對手為中國，中國被課徵的關稅更高，加上台灣鯛全條冷凍主要客戶為美國華人超市，客戶黏著度高，認為影響不大。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣吳郭魚（台灣鯛）主要外銷市場為美國，隨美國總統川普擬於5日提高對台關稅到32%，台灣鯛協會指出，我國輸往美國以魚片為主，也有輸出冷凍全魚，在美國主要競爭對手為中國、巴西，但中國目前關稅達54%，巴西僅10%，加上全魚主要供應華人超市，黏著度高，評估影響影有限。

台灣鯛養殖品質好，肉片沒有腥味，美國常用來製作為魚排或魚塊等料理，依農業部統計，台灣鯛去年輸往美國的產值達4473萬美元，占總體外銷市場的7成以上，對於美國將提高關稅，台灣鯛協會執行長郭建賢表示，業界已針對這情況討論，認為影響不大，台灣鯛魚片在美國整體吳郭魚片市場僅占1.3%，冷凍全魚則占當地市場22%，但冷凍全魚主要是輸出到當地華人超市，客戶黏著度高。

請繼續往下閱讀...

郭建賢進一步指出，以冷凍全魚來說，當地最大宗的是來自中國的吳郭魚，占68%，另外還有巴西，佔6%，中國輸出到美國的吳郭魚主要供應當地的沃爾瑪等超市通路，但川普對中提高關稅（加計之前兩次調稅各10%）達54%，東南亞等也有養殖吳郭魚的越南、泰國等關稅則分別提高到45%、36%，但巴西的關稅僅10%，因此會較擔憂的是全魚冷凍市場是否可能會被巴西取代，但出口商都表示，當地華人超市客戶對全尾冷凍的台灣鯛黏著度高，不會將台灣鯛替換成巴西吳郭魚。

郭建賢進一步指出，台灣鯛輸往其他國家的關稅本來就都30%以上，因此不會有所謂提高關稅傷害台灣鯛競爭力問題，現在的問題在於關稅轉嫁到終端消費價格後，可能會引起消費通縮，當地民眾是否消費得起才是問題，整體加稅後引發的效應，業界評估要等5月後才會明朗。

郭建賢表示，現在台灣鯛出口美國遇到的挑戰是當地的倉庫幾乎都被中國生鮮農產品塞爆避關稅，之後再慢慢釋出到當地市場，也因此影響台灣鯛輸美進倉，不過目前是國內台灣鯛漁獲量較少的季節，因此影響還不大，9月盛產後要再觀察當地倉庫情況。

隨中國農產品被美國課徵高關稅，郭建賢提醒，台灣要慎防中國農產品繞道台灣洗產地，他透露有水產加工業者之前赴美參加漁業展，就接獲許多中國廠商詢問是否可將中國水產品運到台灣加工後再輸出，「這就是洗產地！」

郭建賢表示，中國許多水產品都會以魚飼料等名義輸入，之後在台灣加工後標為台灣產品，如市面上部分尺寸小的蒲燒鯛魚片（2片在100克以下），業界都懷疑是中國、越南當地的吳郭魚片來台洗產地，這些使用中國原料的蒲燒鯛魚片星味濃、口感欠佳，一片成本約7元，而用台灣鯛製作的蒲燒鯛魚片2片至少都在170克以上，無腥味且尺寸明顯較大，一片成本則要25元以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法