川普推對等關稅 沈榮欽列7重點：刻意忽略對美國有利之處

美國總統川普於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅，他秀出的圖表詳細列出美國對每個國家徵收關稅百分比，其中台灣對美課徵64%關稅，美國則對台灣課徵32%關稅。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日公布新關稅措施，包含歐盟成員國在內的多個國家和地區，將面臨這波對等關稅影響。加拿大約克大學副教授沈榮欽對此整理出7大重點指出，川普以地產商的角度看待國際經濟，且大部分關稅都與「民主同盟」和「振興製造業」脫鉤，美國的盟友並未因此豁免，很多開發中國家還被課以高關稅，他認為川普專注於他認為對美國不利之處，刻意忽略對美國有利之處。若其他國家以眼還眼，全球化將被完全逆轉，回到高關稅時代，若進一步引發各國經濟衰退，也可能引發戰爭。

川普宣布將自5日起對各國課徵至少10%關稅，其中台灣將被美國課徵32%關稅。沈榮欽在臉書發文指出，學過大學經濟學的人都知道，根據國際收支恒等式，如果一個國家有貿易逆差，那麼它必須在資本帳中產生盈餘，也就是必須吸引外資流入來填補這一缺口。

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沈榮欽表示，美國長期以來的貿易赤字，則需要外國向美國購買債券等金融資產、外國直接投資，以及外國購買美國企業股票等方式支付。相對的，像台灣這樣有貿易順差的國家，則會伴隨資本淨流出，外匯會以對外投資或購買外國資產的方式流出。

沈榮欽也提到，偶爾會出現像瑞士這樣的國家，因為瑞士法郎被視為避險貨幣，所以會同時出現貿易順差和資本淨流入，但是這屬於特例。

沈榮欽指出，除了對美國需要的少數商品之外，川普對世界150國發動的貿易戰中，除了10%基準關稅外，對大約60個「嚴重違規者」徵收特定的對等關稅，這些對象包括：柬埔寨49%、寮國48%、馬達加斯加47%、越南46%、斯里蘭卡44%、緬甸44%、孟加拉37%、波札那37%、塞爾維亞37%、泰國36%、中國34%、台灣32%、印尼32%、瑞士31%、南非30%、突尼西亞28%、日本24%、歐盟20%。

沈榮欽對此整理出7大重點說明。其一，川普不僅不懂關稅大部分由美國人支付，大概也不懂國際經濟學。川普以地產商的角度看待國際經濟，可能是發生錯誤的主要原因之一。

其二，川普可能將關稅、非關稅貿易壁壘與匯率低估都列入「對等關稅」的計算，而不是只看關稅，雖然不知其算法，但是概念上是合理的，不過可能忽略了政府補貼的部分。

其三，川普課徵的大部分關稅都與「民主同盟」和「振興製造業」脫鉤，美國的盟友並未因此豁免，而很多被課以高關稅的國家，都是開發中國家，這些國家通常關稅較高、有較多的非關稅壁壘，以及匯率較不自由。但是這些國家的製造業都是美國已經失去比較優勢的傳統產業，無論川普如何課徵關稅，都不會回到美國。

其四，川普也對先進國家課徵關稅，希望有助於先進製造回到美國。根據麥金利關稅的前例，關稅可能有助本國先進製造產業初期，但是整體而言，這些好處都被消費者付出的代價所抵消，而只是將財富由窮人向富人移轉。

其五，川普專注於他認為對美國不利之處，刻意忽略對美國有利之處。美國雖然在商品貿易上有巨額逆差，但是在服務貿易上一向享有順差，2024 年美國服貿順差高達近3000億美元，可是就如同川普和加墨等國交手的經驗顯示，他刻意忽略美國在這方面的順差。

其六，如果被川普發動貿易戰的國家以眼還眼，全球化將被完全逆轉，回到高關稅時代，這時該擔心的是二次大戰的經驗：高關稅可能導致各國經濟衰退，進一步引發戰爭。

其七，川普是一位在政策上大抵說真心話的政客，以「否定」他的話為基礎構思出好大一盤棋的猜想，可能大多都是錯的。

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