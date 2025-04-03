川普對台課32％關稅 農漁產品短期恐有產銷失衡風險

美國為我國農產品輸出第一大市場，依農業部統計，我國去年銷往美國的農產品產值約8.8億美元。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普宣布將自5日起對各國課徵至少10%關稅，其中台灣將被美國課徵32%關稅，美國為我國農產品輸出第一大市場，學者表示，部分品質差異性不大的水產品可能會面臨挑戰，甚至有短期產銷失衡風險，籲農業部及早因應。



依農業部統計，我國去年銷往美國的農產品產值約8.8億美元，其中主要外銷品項為糕餅類等食品、調製水果、樹薯粉、茶葉、農耕機具、蘭花、吳郭魚、鬼頭刀、魷魚等，其中美國市場佔台灣吳郭魚整體外銷的77%，美國市場佔台灣鬼頭刀外銷的5成，美國市場佔台灣魷魚外銷約1成；美國市場佔烘製糕餅外銷市場的3成；美國市場佔台灣蘭花外銷的4成；美國市場佔台灣茶葉外銷近3成。

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川普宣布對台灣除半導體等以外的產品都課徵32%關稅。（彭博社）

川普宣布將對所有進入美國的商品徵收至少10%關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，台灣被課徵32%的關稅，半導體等則在豁免品項。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，川普雖然宣布對台灣產品將課徵32%關稅，但詳細細節還要掌握更清楚，但我國應先掌握我國農產品在美競爭對手國關稅，若相關對手國被課徵的關稅與台灣相近，就不會因為受關稅影響導致台灣農產品競爭力下降，但這些關稅終端還是會影響到美國消費市場的銷售價格，最後可能會導致美國民眾對進口貨的需求降低，進而影響我國農產品出口量，最後可能產生部分農產品產銷失衡風險。

楊明憲進一步指出，蘭花在這波關稅戰下影響應不大，因台灣蘭花早是接力在美生產的供應鏈模式，也就是種苗輸出到美國後在當地培育，加上蝴蝶蘭品種、品質有差異性，因此有競爭力，是這波關稅戰後衝擊較小的農產品；對於茶葉、樹薯粉等，楊明憲指出，茶葉具品質差異，衝擊也不大，樹薯粉是製作珍珠奶茶的粉圓原料，這些關稅最後可能會讓美國當地的手搖飲價格抬高。

在這波關稅戰下，衝擊最大的則可能是部分水產品項，楊明憲指出，魷魚等產品轉銷到其他市場很快，壓力不大，但以吳郭魚來說多是輸入到美國當地製作魚排，台灣養殖吳郭魚的優勢在於有產銷履歷跟食安保證。



楊明憲指出，隨關稅拉高後，我國須密切注意他國同產品價差，也要注意若美國外銷市場明顯受影響，可能會導致國內部分品項產銷失衡的風險，呼籲農業部應迅速因應。

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