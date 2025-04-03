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川普又狂提台灣、再讚魏哲家！記者會曝光台積電赴美「2理由」

2025/04/03 10:00

美國總統川普於台灣時間3日凌晨4點舉行記者會，他在會中多次提到台灣、讚揚台積電（2330）董事長魏哲家。（彭博資料照）美國總統川普於台灣時間3日凌晨4點舉行記者會，他在會中多次提到台灣、讚揚台積電（2330）董事長魏哲家。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於台灣時間3日凌晨4點舉行記者會，他在會中多次提到台灣、讚揚台積電（2330）董事長魏哲家，稱他帶領的台積電是全世界最偉大的公司之一，並透露台積電會投資美國的兩個理由。

川普在記者會進行約半小時後提到台灣，再度稱台灣拿走美國所有的電腦晶片和半導體，稱美國曾經是王者，什麼都有但現在幾乎什麼都沒有，但現在最大的公司（指台積電）要來了，要來蓋世界最大的工廠，是間驚人的公司。

「魏先生（魏哲家），帶領的全世界最偉大的公司之一，他們從台灣來，他們要蓋全世界最大的工廠，可能是最大的。」、「但他們（指台灣）對我們課徵64%關稅，我們要向他們課徵32%。」

川普稱這是善意的對等關稅，並非是火力全開關稅，因為只課徵對方課徵美國的一半。如果對方能達到美國的要求，關稅就是0%，要達到就是在美國蓋工廠。

川普接著列舉蘋果（Apple）將要花費5000億美元（約新台幣16兆元）於美國蓋工廠；軟銀（SoftBank）和甲骨文甲骨文（Oracle）要開AI公司，幾乎立即投資5000億美元；輝達（NVIDIA）也宣布投資數千億美元。

再提到台積電時，川普稱：「來自台灣的世界上最大、最重要的晶片公司（TSMC，台積電），沒有我們的（美方）投資，他們投資2000億美元（約新台幣6.6兆元），他們說原因是，第1是（去年）11月5日的選舉，第2是關稅。」

川普說：「他們不想支付關稅，他們不支付的方式是在這裡建造他們的工廠。我們曾經擁有100%的晶片市場，現在幾乎都在台灣，還有幾個其他國家，但多數在台灣。」

他又表示：「你們想想，我們曾經有100%，但沒了，就是因為辦公室裡的人（指向白宮）沒有做好那份工作。他們允許我們被偷走。」

根據白宮1份資料表，對等關稅不適用於某些商品，包括銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源以及「美國國內無法獲得的某些礦物」。半導體可能面臨額外加徵而非在對等關稅框架內。

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