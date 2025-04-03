美中緊張局勢加劇 北京限制企業對美投資

美中緊張局勢升溫，知情人士表示，中國政府已採取措施，限制企業在美國投資。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，中國政府已採取措施，限制當地企業在美國投資，這將使北京有更多的籌碼，以便中方與美國川普政府進行潛在的貿易談判。

《彭博》報導，知情人士表示，中國最高經濟規劃機構中國國家發展和改革委員會的幾個分支機構，最近幾週已被指示暫緩尋求在美國投資企業的註冊和批准。

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儘管中國先前以擔心國家安全和資本外流為由，已針對一些海外投資進行限制，隨著川普提高關稅，這些新措施再次凸顯全球兩大經濟體之間的緊張局勢。根據最新數據，2023年中國對美投資總額達69億美元（約新台幣2288億元）。

知情人士表示，暫時沒有跡象表明，中企在美國和其他地方的現有投資承諾，或是中國購買、持有的包括美債在內的金融產品將受到影響。目前仍不清楚中國發改委暫停處理申請的原因，也不清楚這次的暫停會持續多久時間。

針對報導，負責企業境外投資初步審查的中國發改委和商務部兩部門皆未立即回應。

川普週三（2日）宣佈對等關稅細節，現在中國眾多商品面臨至少54％的關稅。美國總統2月發佈的備忘錄告訴一個主要的政府委員會，應採取措施限制中國在美國科技、能源和其他戰略領域的支出。

《彭博》先前報導指出，在創紀錄的資本流出給人民幣造成壓力後，中國已對國內企業海外投資進行愈來愈多的審查。中國商務部數據顯示，2023年中企海外投資成長8.7％，但同期對美投資跌了5.2％。

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