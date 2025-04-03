川普課台灣32％對等關稅 「半導體」暫時鬆口氣

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅，其中台灣對美國產品課徵64%關稅，因此美國將對台灣商品徵收32%關稅，不過白宮稍後公布的《事實清單》指出，在對等關稅政策中，半導體業將不在本次加徵關稅的範圍內。

川普表示，向各國收取的關稅，相當於目前或過去各國向美國收取關稅的一半，因此這些關稅並不是完全對等的。他認為對等關稅對很多國家來說都會很困難，所以美國不這麼做，他補充，企業若選擇在美國設廠生產，則可完全免除這些關稅。

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不過，根據白宮對全球對等關稅的徵收說明，除了藥品外，其他不受對等關稅影響的品項還包括銅、半導體、木材、金銀貴金屬、能源以及美國境內無法取得的特定礦物資源。

此外，先前已納入川普其他關稅計畫中的項目，如鋼鐵、鋁、汽車及其零組件等，也排除在本次對等關稅的範圍外。

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