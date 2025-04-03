黃金繼續漲徘徊歷史高點！短期「目標價」曝光

週三（2日）黃金價格持續盤旋在歷史高點附近。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（2日）黃金價格持續盤旋在歷史高點附近，主因是投資人擔憂美國總統川普宣布的對等關稅，將加劇貿易戰，分析師對此指出，等關稅遠比預期中激進，黃金的展望絕佳，3200美元將成為短期目標價，甚至可以關注3300美元和3500美元。

紐約黃金期貨上漲0.6%報每盎司3166.20美元；黃金現貨價上漲0.6%至每盎司3129.46美元。

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黃金今年來已經一路狂飆500美元，並在週二創下每盎司3148.88美元的歷史紀錄。

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong說：「對等關稅遠比預期中激進，這可能導致資產市場拋售、美元走軟。黃金的展望絕佳，3200美元將成為短期目標價。」

他也指出，目前還有很多尚待解答的問題，很多事情或許可以商量，這將讓市場在短期內劇烈波動。

週三川普宣布將對所有進口貨課徵10%基準稅率，另針對某幾個最大貿易夥伴課徵較高的關稅，此舉勢必將點燃1場貿易戰。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「如果金價漲破每盎司3147.41／3149.84美元的阻力價位，將有利於往上推進到3200美元，而且強化多頭前景，為3300美元和3500美元的看漲前景帶來信心。」

川普關稅計畫出爐後，美元指數下滑，導致黃金相對於持有外幣的買家來說變得較為昂貴。

另一方面，美國週三公布「小非農」ADP 新增就業數據，3月民間雇員成長加速。本週重頭戲將是週五的非農就業報告。

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