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中國超慘！輸美商品面臨54％關稅、小額豁免還沒了

2025/04/03 08:51

美國總統川普於美東時間2日下午在白宮玫瑰園宣布新關稅，並稱這是美國的「經濟獨立宣言」。（法新社）美國總統川普於美東時間2日下午在白宮玫瑰園宣布新關稅，並稱這是美國的「經濟獨立宣言」。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日下午在白宮玫瑰園宣布新關稅，並稱這是美國的「經濟獨立宣言」，包含歐盟成員國在內的180多個國家和地區，將面臨這波對等關稅影響，將在4月9日生效，雖然根據川普展示的圖表，美國將課徵中國34%的對等關稅，不過白宮官員補充，實際上中國進口產品最高將被徵收54%的總關稅。

白宮官員解釋，因為川普之前已宣布對所有來自中國的進口商品，加徵20%的關稅，這次對等關稅，是在此基礎上再加徵34%的關稅，所以總關稅稅率高達54%。

2024年，美國從中國進口了價值4390億美元的商品，是僅次於墨西哥的第2大進口來源國。

川普在公布對等關稅的同時，也簽署行政命令，終止中國的廉價貨物透過「小額豁免」制度享有的免關稅待遇，將在5月2日生效。該規則可讓價值低於800美元的商品得以免關稅進口，

此舉可能嚴重衝擊受美國消費者歡迎的低成本產品進口，包含AliExpress、Temu和Shein等中國線上零售商可能受到嚴重影響。

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