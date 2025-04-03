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2025年最強護照排名出爐！愛爾蘭奪冠、台灣排第83名

2025/04/03 09:54

美國稅務和移民諮詢公司Nomad Capitalist，近期公佈了2025護照排名指數，台灣護照排名第83名。（資料照，本報合成）美國稅務和移民諮詢公司Nomad Capitalist，近期公佈了2025護照排名指數，台灣護照排名第83名。（資料照，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國稅務和移民諮詢公司Nomad Capitalist，近期公佈了2025護照排名指數（Nomad Capitalist Passport Index），該指數並不只單看「免簽國數量」，而是採取與眾不同的評分標準，把稅務政策、國際形象與聲譽、雙重國籍彈性和個人自由度等因素都考量進去，而愛爾蘭首次在Nomad Capitalist的年度排名中單獨奪得第一，至於台灣護照則排名第83名，屬於中段班。

Nomad Capitalist研究員科雷亞（Javier Correa）表示：「愛爾蘭憑藉強勁的國際認可度、對企業友善的稅收政策及公民權靈活性，成功顛覆了今年的排名。」

Nomad Capitalist的指數基於5大評估標準，分別是免簽與落地簽國家數量（50%）、稅務政策（20%）、國際形象與聲譽（10%）、雙重國籍彈性（10%）和個人自由度（10%）。該公司認為，這些指標可幫助考慮換發或增加護照的人評估不同國籍的「真實價值」，以便找到對自身最有利的選擇。

Nomad Capitalist的指數已進入第9屆，根據20個不同的數據來源，對於全球199個國家和地區進行評估。歐洲國家在今年仍占據前段班，前10個有9個是歐洲國家，歐洲以外排名最高的護照則是阿聯與紐西蘭，兩者並列第10。

第1名為愛爾蘭，瑞士和希臘並列第2，第4名為葡萄牙，馬爾他和義大利並列第5，盧森堡、芬蘭和挪威並列第7，阿聯、紐西蘭和冰島並列第10。

一些在其他護照排名中名列前茅的國家，如新加坡與日本，在Nomad Capitalist的排名中則相對較低，主要是雙重國籍限制，日本嚴格限制雙重國籍，新加坡完全不承認雙重國籍，導致這兩國在該指標上得分較低；再來是稅務政策和生活自由度，日本在稅務政策得分較低，新加坡則是生活自由度分數較低。

日本和馬來西亞並列第37名，新加坡則和賽普勒斯、摩納哥並列第26名。

台灣雖然免簽國有131個，算是前段班，但在國際形象與聲譽、雙重國籍彈性和個人自由度這3項評分不高，因此名列第83名。

至於倒數5名分別為：巴基斯坦（195）、伊拉克（196）、厄利垂亞（197）、葉門（198）和阿富汗（199），這些國家的護照因免簽國家數量極少、國際形象與聲譽低落和政治與經濟不穩定等原因，在排名中敬陪末座。

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