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惠譽：美關稅衝上22％ 創1910年以來最高

2025/04/03 08:52

惠譽表示，川普新政策將美國關稅稅率從2024年的2.5％全面提升至22％。（法新社）惠譽表示，川普新政策將美國關稅稅率從2024年的2.5％全面提升至22％。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）美國經濟研究負責人週三（2日）表示，根據美國總統川普（Donald Trump）所實施新的全球關稅，將把美國進口關稅稅率從2024年的2.5％全面提升至22％，來到1910年以來最高。

《路透》報導，惠譽美國經濟研究負責人索諾拉（Olu Sonola）在川普公告對進口商品實施10％的基準關稅後，發佈聲明表示，上次看到美國關稅稅率達到這一比例是在1910年左右。

索諾拉指出，這不僅是對美國經濟，對於全球經濟來說，都是一個重大改變。

索諾拉表示，在川普的關稅政策下，許多國家最終可能會陷入經濟衰退，如果這項關稅稅率持續更長的時間，那麼大多數的預測將沒有參考價值。

惠譽先前預測，美國關稅稅率將在今年提升至18％，隨著加拿大和墨西哥的有效關稅降至10％，明年整體關稅稅率可能回落至16％。

在這樣的背景下，惠譽預估今年全球GDP將成長2.3％，較原先預測降0.3個百分點，2026年成長率為2.2％；美國今年經濟成長則預計達1.7％，降0.4個百分點，2026年成長1.5％。

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