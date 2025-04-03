川普「解放」對等關稅 ! 美財長貝森特喊話全球「不要採取報復行動」

川普實施激進關稅計畫，美股盤後嚇跌，道瓊期貨暴跌超1100點。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。全球市場迅速且劇烈地做出反應，投資人紛紛撤離「解放區」，呈現出美股盤後被血洗的慘烈狀況。

面對全球報復性關稅恐升溫，美國財政部長貝森特也出面喊話，敦促美國貿易夥伴不要對川普總統的新一輪報復性關稅採取報復措施。貝森特週三接受彭博電視採訪時強調，「只要各國不報復」，這就是最高數字了。

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根據道明尼金融的首席投資長Mark Malek表示，我一向是樂觀主義者，但從現在到下週，特別是財報季開始前，市場的下跌風險仍大於上漲空間。

《路透》指出，川普將對所有進口到美國的產品徵收10%的基準關稅，並對包括美國一些最大貿易夥伴在內的數十個國家徵收更高的關稅，此舉將加劇一場已經擾亂全球市場、令美國盟友困惑的貿易戰。

這項全面徵收的關稅將為全球最大消費經濟體設置新的壁壘，逆轉數十年來塑造全球秩序的貿易自由化進程。預計貿易夥伴將採取各自的應對措施，這可能會導致從自行車到葡萄酒等所有商品的價格大幅上漲。

分析師指出，在美國週三傍晚的初步市場反應中，可以看出許多投資人本預期川普的關稅措施會小得多，但在川普發表全面關稅計畫，除了對所有貿易夥伴徵收統一的10%關稅，也宣布了對許多貿易夥伴徵收超過20%的對等關稅，市場投資人開始臉色發白。

川普稱星期三是「美國經濟的解放日」，但在對等關稅衝擊下，美股及全球供應鏈企業遭血洗，當日盤後道瓊工業平均指數期貨下跌2.4%，基準標準普爾500期貨一度暴跌近4%。科技股佔比較高的那斯達克100期貨也慘崩4.7%。

跨國企業也是聞訊血崩，週三盤後大幅下跌，其中又以進口商品大型銷售商的股票受重擊，包括Five Below （ FIVE-US）狂瀉超過14%，Gap （GAP-US）也重傷超過9%，亞馬遜也下跌6%，沃爾瑪下跌5%。。

以越南為生產基地大宗的耐吉（Nike）和東南亞生產據點的蘋果，其盤後股價也下殺超過7%。在整體避險情緒的推動下，輝達盤後下跌4%，特斯拉跳水5%，台積電ADR盤後也跌近4%。

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