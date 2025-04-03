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台灣被川普課32％關稅 ! 彭博估 : GDP恐下滑3.8％

2025/04/03 12:12

川普對等關稅公布，台灣將被課徵32%關稅，但半導體出口暫時可豁免。（法新社資料照）川普對等關稅公布，台灣將被課徵32%關稅，但半導體出口暫時可豁免。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國是台灣第二大外銷市場、僅次於中國，2024年自台灣進口金額達1162億美元（約新台幣3.84兆元）。對此，根據《彭博》模型推估，一旦徵收32% 關稅，彭博經濟學家估計台灣對美出口可能會銳減約63%，導致台灣GDP約下滑3.8%。

據報導，川普拿出2份圖表輔佐說明，將對各國開徵的對等關稅，圖表左側列出各國對美國課徵的關稅，包括匯率操縱、貿易障礙；右側則是美國將課徵的「折扣對等關稅」（discounted reciprocal tariffs）。

《ABC NEWS》指出，川普的「互惠」關稅，不僅基於圖表上所列的內容，也基於所謂的「貨幣操縱」和「貿易壁壘」。

市場疑惑，台灣並沒有對美國徵收64%關稅，這數字到底怎麼來的。川普政府表示，考量「法規」等非關稅壁壘因素，台灣對美貨品的實質關稅稅率為64%。川普表示，美方是以「對折」回敬貿易夥伴。因此，對台灣而言即為32%。

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