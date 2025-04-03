川普對等關稅清單數字藏「祕密」? 專家 : 疑封死「中國洗產地」途徑

川普公布對等關稅清單中，被市場認為是中國繞道洗產地的東南亞國家，普遍落在35%以上。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布大規模對全球各國徵收「對等關稅」，仔細觀察各國稅率不一，但被認為讓中國繞道洗產地的東南亞國家，普遍落在35%之上，當中又以柬埔寨最高、達49%。

綜合媒體報導，專家認為，從這份關稅清單數字裡看到，幾乎東南亞國家幾乎全面被課徵重稅，疑似是川普全面圍堵洗產地效應，疑似是將中國可「洗產地」的國家全封死。

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據報導，美國對東南亞的對等關稅裡，柬埔寨達49%、位居第一，依次分別為越南46%、斯里蘭卡44%、孟加拉37%、泰國36%、中國34%，台灣位列第7、為32%。

中媒先前報導，因為美國持續調高關稅，中國企業將生產基地遷移至包括越南、泰國等東南亞地區，對美的出貨量出現驟降。柬埔寨作為中國另一個潛在的外移生產地，此次被川普課徵高達49%的關稅。

分析師指出，東南亞擁有天然資源、人口紅利、低廉土地成本等優勢，加上鄰近中國，自然成為製造商的首選。

其中，三星移往越南、美國單車公司肯特國際遷往柬埔寨、Google的硬體製造商偉創力（Flex）計畫移往馬來西亞、蘋果電源元件供應商台達電擴大泰國生產線。

專家認為，自中美貿易戰以來，許多中國廠商開始計畫遷廠他國，躲避被戰火波及。東南亞成為許多企業移廠首選，越南被認為是最大受益者。

但為越南高漲的人力和土地成本，有專家認為越南只剩5年光景，現在進入越南已經太遲，但鄰近柬埔寨則呈現反態勢。不同越南的高成本，柬埔寨擁有土地、匯率和關稅三大優勢，成為許多企業心中的真正避風港。

市場認為，川普在對等關稅上所制定的不同數字，顯示他在中美貿易角力上的策略。

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