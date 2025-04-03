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川普公布激進關稅 道瓊盤後嚇跌900點

2025/04/03 06:48

美國紐約證券交易所播出美國總統川普2日在玫瑰園活動期間發表演講。（彭博社）美國紐約證券交易所播出美國總統川普2日在玫瑰園活動期間發表演講。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市在週三（2日）震盪交易後收高，但美國總統川普盤後宣布全面關稅，包括對美國所有進口產品徵收10%的基準關稅，並對中國、台灣、日本、歐盟、印度等其他最大貿易夥伴徵收更高的關稅，投資人感到震驚，美股盤後嚇跌，道瓊期貨暴跌逾900點，標普500指數期貨下殺3%。台指期盤後下跌逾400點、約2%。

綜合外媒報導，2日在川普開始演講之前，道瓊工業指數收盤上漲235.36點或0.56%，收在42225.32點；標普500指數上漲37.90點或0.67%，收於5670.97點，那斯達克上漲151.16點，至17601.05點，漲幅0.87%；費城半導體指數上漲38.30點或0.89%，收在4320.75點。台積電ADR收盤上漲1.04%，收在170.39美元。

川普於美股收盤後宣布對各國徵收至少10%甚至更高的關稅，加劇全球貿易戰的風險，令本已低迷的美國經濟雪上加霜，美國股指期貨大幅下跌。

道瓊工業指數期貨一度下跌超過900點，跌幅2.2%，標普500指數期貨下殺3.4%，那斯達克100期貨下跌4.3%。許多跨國公司股價在盤後交易中也大幅下跌，如蘋果下跌6%，輝達下跌4%，特斯拉一度下跌5%。

Argent Capital投資組合經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）表示，川普正在實施一項非常激進的關稅政策，比大多數投資者預期要激進得多，股市投資者正經歷痛苦時期。

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