謝宜容職場霸凌涉貪遭起訴 勞動部：尊重檢調

謝宜容職場霸凌過失致死不起訴，勞動部表示尊重檢調（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對前分署長謝宜容依貪污治罪條例等罪嫌遭起訴，過失致死部分卻獲不起訴處分，近日已因就安基金7224萬餘元使用範圍不當而焦頭爛額的勞動部，對於謝宜容涉貪遭起訴等結低調表示，尊重檢調但不願多作回應。

勞動部在109至113年間，7224餘萬元的就業安定基金使用，日前遭審計部認定不符合就安基金使用範圍，勞動部因此表示將爭取編列以後年度公務預算，歸墊就安基金，遭外界砲轟勞動部為何不追討，而是「全民買單」？立法院已排定下周要求部長洪申翰，進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」的專題報告並備質詢。

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對此，勞動部長洪申翰今日親上火線，重申「絕對不會包庇」的態度，強調針對決策者的責任，勞動部會配合檢調和司法來追究，因現在檢調已在偵辦中，勞動部也全力配合資料的調閱，未來若司法判定有違法營私，或者是有非法的人謀不臧，勞動部會依照偵辦的結果追究責任。

此外，在管理層面，洪申翰強調，已明確下達2項指令，第1送禮文化的採購，以後都不能再有了；第2則是從制度把關，因此提出了就安基金把關的方案，針對開口契約的適用範圍也已做出了限定。

但對於今日謝宜容涉職場霸凌，遭告發挪用公款涉貪。新北地檢署今日依貪污治罪條例等罪嫌起訴謝宜容；過失致死部分則予以不起訴處分，勞動部晚間表示「尊重檢調」，其餘則不願多做回應。

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