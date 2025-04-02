晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

謝宜容職場霸凌涉貪遭起訴 勞動部：尊重檢調

2025/04/02 23:50

謝宜容職場霸凌過失致死不起訴，勞動部表示尊重檢調（記者李靚慧攝）謝宜容職場霸凌過失致死不起訴，勞動部表示尊重檢調（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對前分署長謝宜容依貪污治罪條例等罪嫌遭起訴，過失致死部分卻獲不起訴處分，近日已因就安基金7224萬餘元使用範圍不當而焦頭爛額的勞動部，對於謝宜容涉貪遭起訴等結低調表示，尊重檢調但不願多作回應。

勞動部在109至113年間，7224餘萬元的就業安定基金使用，日前遭審計部認定不符合就安基金使用範圍，勞動部因此表示將爭取編列以後年度公務預算，歸墊就安基金，遭外界砲轟勞動部為何不追討，而是「全民買單」？立法院已排定下周要求部長洪申翰，進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」的專題報告並備質詢。

對此，勞動部長洪申翰今日親上火線，重申「絕對不會包庇」的態度，強調針對決策者的責任，勞動部會配合檢調和司法來追究，因現在檢調已在偵辦中，勞動部也全力配合資料的調閱，未來若司法判定有違法營私，或者是有非法的人謀不臧，勞動部會依照偵辦的結果追究責任。

此外，在管理層面，洪申翰強調，已明確下達2項指令，第1送禮文化的採購，以後都不能再有了；第2則是從制度把關，因此提出了就安基金把關的方案，針對開口契約的適用範圍也已做出了限定。

但對於今日謝宜容涉職場霸凌，遭告發挪用公款涉貪。新北地檢署今日依貪污治罪條例等罪嫌起訴謝宜容；過失致死部分則予以不起訴處分，勞動部晚間表示「尊重檢調」，其餘則不願多做回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財