無人繼承不動產已標脫92億 國產署：10年內可申領價金

國產署統計，截至2025年2月，標脫無人繼承不動產共1萬547宗，標脫金額92億餘元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署表示，持續依「土地稅法」規定辦理逾期未辦理繼承登記的不動產標售作業，截至今年2月，已列標4萬347宗、標脫1萬547宗，標脫金額92億1813萬餘元，繼承人可檢具相關文件申領價金。國產署也呼籲，民眾若有尚未辦理繼承登記的不動產，請儘速處理，以維護自身權益。

國產署說明，根據「土地法」第73-1條規定，土地或建築改良物自繼承開始之日起，逾1年仍未辦理繼承登記者，各縣市地政機關應依法公告3個月，並書面通知繼承人聲請登記，逾期仍未聲請者，將列冊管理15年，期滿後仍未登記者，移請國產署公開標售，標售前公告3個月。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，公告標售無人繼承不動產，所得價款存放於國庫專戶，繼承人得依規定申請領回，但逾10年無人申請提領者，將歸屬國庫。另，該等不動產如經5次標售未標出，登記為國有者，原權利人也可得自登記國有完畢之日起10年內申請發給價金。

根據國產署統計，截至2025年2月，國產署各分署已列標無人繼承不動產共4萬347宗，標脫1萬547宗，標脫率約26.14%，合計標脫金額共92億1813萬餘元，繼承人可依規定檢具相關文件，向國產署各分署申領價金。

國產署表示，逾期未辦繼承登記土地或建築改良物標售作業的相關招標資訊，可至國產署便民服務業務網或各分署委託辦理標售的台灣金融資產服務公司網站查閱。國產署也呼籲，適逢清明連假期間，民眾如有尚未辦理繼承登記的不動產，請把握家族團聚機會，儘速處理，以維護自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法