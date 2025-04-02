聯合骨科：對中國投資比重已降至3％ 中國政策會搞垮市場

聯合骨科董事長林延生。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於骨科的醫材廠聯合骨科（4129）今天召開法說會，董事長林延生慶幸，目前中國投資已降至營收比重約3%，若是佔3、4成，公司現在會很慘。

林延生分析，中國醫材市場會被政策搞垮，一昧的要求降價，不僅品質堪慮，以後也不會有人研發新產品，過去聯合骨科曾在中國大舉投資，目前已逐年降低營收比重，去年中國市場拖累轉投資的中國公司虧損超過新台幣7000萬元，目標今年要減半、未來進一步活化中國投資。

請繼續往下閱讀...

不過聯合骨科在其他市場大有斬獲，台灣市場去年營收10.7億元、年增17%；美國市場貢獻8.7億元、年增33%；歐洲非洲市場14.6億元、年增18%；日本市場2.6億元、年增39%。

林延生表示，今年持續看好歐洲市場的英國，以及非洲市場的埃及，另外對日本市場相當樂觀，目標維持高成長；此外美國市場也可望維持成長態勢。

聯合骨科今年將有膝關節骨科產品在台灣、美國上市；3個膝關節產品陸續在美國、日本市場上市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法