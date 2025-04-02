「川普解放日」最可能影響國家 英媒揭完整名單

美國總統川普將於美國東部時間4月2日下午4點（台北時間3日早上5點）宣布對等關稅政策。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將於美國東部時間4月2日下午4點（台北時間3日早上5點）宣布對等關稅政策，他將這一天稱為「解放日」，此政策將影響全球經濟。英國《地鐵報》（Metro）公佈了川普關稅可能在解放日影響的國家完整名單，台灣也入列。

英國《地鐵報》指出，川普日前告訴記者，他將對「所有國家」徵收關稅，並表示「不會停止徵收」。美國國家經濟委員會主任沒有透露預計徵收關稅涉及哪些國家，但美國貿易代表辦公室提供了十多個他們「特別感興趣」的國家。

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《地鐵報》概述了美國貿易代表提到的每個國家，以及它們可能被列入「解放日」名單的原因。

英國：英國首相施凱爾（Keir Starmer）承認，英國很可能無法避免關稅影響。川普的關稅威脅之所以引起英國政府的廣泛關注，部分原因在於周遭存在著不確定性。已知所有進口到美國的汽車將被徵收25%的關稅，此舉將重創英國汽車業。有猜測稱，川普可能會選擇對英國徵收20%的進口稅來應對增值稅稅率。恐怕許多英國公司的營運成本將突然大幅上升，而這意味著消費者需要支付的價格將進一步上漲。

阿根廷：光是去年，美國和阿根廷的雙邊貿易市場價值就達到約100億至120億英鎊。阿根廷是鋰和能源以及穀物的大型生產國，但他們也成為了中國的密切貿易夥伴，這可能是他們被美國貿易代表列為關注國家的原因。

澳洲：2024年澳洲與美國的貿易額預計將達到390億英鎊。如果受到川普關稅的打擊，澳洲人民可能會遇到不少麻煩。

加拿大：加拿大被列入名單的原因之一是川普所說的，加拿大對乳製品徵收「反美農民關稅」。川普也將「芬太尼危機」作為宣布加拿大邊境進入緊急狀態的理由，後來又將其作為徵收關稅的另一個原因。

中國：對中國徵收關稅是為了「阻止移民和毒品」進入美國。但中國是美國最大的貿易夥伴之一，去年兩國貿易額達4503億英鎊。

歐盟：歐盟執委會主席1日表示「讓我明確一點：歐洲並沒有發起這場對抗，我們認為這是錯誤的」、「但我今天要告訴你們的是，我們擁有保護我們人民和繁榮的一切必要條件。」川普發布的關稅之一是對歐盟的汽車和汽車零件徵收25%的關稅。

印度：美國商務部長Howard Lutnick先前曾質問印度為何「不買美國玉米」。多年來，美國一直試圖進入印度的農業領域，但印度卻對其進行了保護。

印尼：印尼和美國每年的貿易市場價值達296億英鎊，主要包括印尼進口的棕櫚油、廣播設備和馬達。目前尚不清楚為何印尼會成為「感興趣的國家」。近幾個月來，除了被列入「有趣」國家名單外，該國並沒有被美國官員特別提及。

日本：汽車業是日本可能面臨美國關稅的主要原因。川普曾多次宣稱他希望在美國生產「美國製造」的產品，而汽車產業在其中扮演重要角色。但去年，美國對日本的出口額僅618億英鎊，而日本向美國出口了1144億英鎊的商品。

南韓：汽車產業是南韓可能面臨美國關稅的主要原因。去年，美國對南韓的出口額僅為506億英鎊，但韓國向美國出口了1017億英鎊的商品。

馬來西亞：馬來西亞是美國在亞洲的另一個盟友，目前正準備應對美國關稅問題。關稅可能影響馬來西亞的汽車產業以及金屬、半導體和製藥業，SPI資產管理公司執行合夥人Stephen Innes表示，馬來西亞是美國亞洲第三大電器產品供應國，對馬來西亞徵收的任何關稅都將產生深遠影響。

墨西哥：由於川普的邊境販毒問題，美國很可能會對墨西哥徵收關稅。墨西哥是美國的主要貿易夥伴。去年，美國出口了價值2580億英鎊的商品，而墨西哥出口了價值3911億英鎊的商品。

沙烏地阿拉伯：去年，美國與沙烏地阿拉伯的貿易總額達到200億英鎊。目前尚不清楚為何沙烏地阿拉伯會在關稅談判中被提及，但其最大的出口產品主要是石油。

南非：汽車工業是南非的主要收入來源，這可能是它被列入「有趣」國家名單的原因。南非每年向美國出口價值數十億美元的汽車零件，如果被徵收川普建議的25%汽車進口關稅，南非可能會受到影響。

台灣：今天上午，台灣總統賴清德表示，台灣在全球供應鏈中「不可或缺」。台灣對美國有數十億英鎊的貿易順差，因此很可能成為美國徵收關稅的目標。

泰國：泰國向美國出口大量機械、橡膠塑膠和食品。但去年，泰國對美國的貿易順差達到了3470億英鎊，這也許就是為什麼泰國也是一個面臨關稅的國家。

土耳其：土耳其並未與美國保持貿易順差，相反的是，美國去年從土耳其進口的商品超過了對土耳其的出口。不過，土耳其總統和川普關係較為密切，土耳其本輪可能會避免一些關稅。

越南：根據英國廣播公司報導，越南「特別」容易受到川普關稅的影響。

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