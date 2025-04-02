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「歐洲底特律」哀號 汽車關稅最重傷的內陸國家

2025/04/02 20:38

美國總統川普將對汽車進口徵收關稅，預計對世界各國的汽車品牌和國家造成沉重打擊。（法新社）美國總統川普將對汽車進口徵收關稅，預計對世界各國的汽車品牌和國家造成沉重打擊。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將對汽車進口徵收關稅，預計對世界各國的汽車品牌和國家造成沉重打擊，經濟學家警告，歐洲的一個內陸小國可能會受到最嚴重的影響，這就是有「歐洲底特律」之稱的斯洛伐克。

川普已經宣布對所有進口汽車徵收25%的關稅，對進口汽車企業的徵稅將於週四生效。白宮表示，針對汽車零件的稅收將於5月開始。

近幾個月來，總統一再宣布的關稅舉措令全球投資者、企業高層和美國貿易夥伴感到震驚。德國嚴厲批評川普徵收25%的汽車關稅，認為這對美國、歐盟和全球貿易來說都是壞消息。

荷蘭銀行ING的經濟學家英加·費希納 （Inga Fechner） 和里科·盧曼 （Rico Luman） 表示，雖然從價值上看，德國受川普25%汽車關稅的影響最大，但斯洛伐克可能會受到最大影響。

荷蘭國際集團（ING）在3月28日發布的研究報告中表示：中國出口的中國產品很可能受到關稅的打擊；並補充說：但就美國出口總額而言，擁有多家汽車廠的斯洛伐克受影響最為嚴重。

川普將於美國東部時間下午4點（台北3日早上5點）左右公佈最新一輪大規模關稅措施的細節。這些措施與美國政府對全球汽車產業徵收的稅無關，目的似乎是為重新平衡經濟秩序，使其有利於美國。

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