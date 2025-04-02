「解放日」將至 輝達承受巨壓來自台灣和中國

由於關稅威脅、晶片出口限制以及對AI晶片市場競爭加劇的擔憂，將對輝達造成重大衝擊和壓力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球所有人的目光都集中在美國總統川普將於美國東部時間4月2日下午4點（台北時間3日早上5點）宣布的關稅公告上，他將這一天稱為「解放日」 。值得注意的是，由於關稅威脅、晶片出口限制以及對AI晶片市場競爭加劇的擔憂，將對輝達造成重大衝擊和壓力。外媒tipranks解析，這是因為輝達53%的收入來自美國以外的銷售，報復性關稅和貿易戰的升級可能會對公司的業務造成壓力。輝達股價今年迄今已下跌18% 。

白宮發言人萊維特 （Karoline Leavitt） 稱，對美國商品徵收關稅的國家徵收的對等關稅將在川普宣布後立即生效，川普希望透過這些關稅解決貿易平衡問題，並鼓勵國內生產。

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川普政府最近以國家安全問題為由，將多家中國公司列入出口黑名單。輝達等美國晶片公司如果打算向這些中國公司出售晶片，則需要政府批准。

川普在「解放日」宣布對中國實施的任何進一步限制或關稅，都可能對輝達從這個關鍵市場獲得的收入造成壓力。根據Main Street Data 的數據，中國為輝達2025財年1305億美元的收入貢獻171億美元，佔其收入的13%。

同時，輝達在2025財政年度報告中提到，其供應鏈主要集中在亞太地區。值得注意的是，該公司依賴台積電和三星電子等代工廠來生產半導體晶圓。儘管台積電宣佈在美國投資1000億美元建設三座新晶圓廠和兩座先進封裝設施，但川普對台灣徵收關稅的任何決定，都可能對輝達的供應鏈產生不利影響。根據TipRanks的風險分析工具，生產風險佔輝達整體風險的17.4%，高於產業平均的 12.9%。

除了可能中斷輝達的供應鏈並導致成本上升之外，美國與台灣的貿易戰還會對輝達GPU（圖形處理單元）的收入造成衝擊，因為台灣是輝達的第二大市場，佔2025財年總收入的17%。

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