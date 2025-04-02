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緯創斥資16.5億元打造產線 確定在美量產AI伺服器

2025/04/02 18:31

緯創將在美國佈局AI伺服器量產基地。（資料照）緯創將在美國佈局AI伺服器量產基地。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）持續深化AI產業佈局，為尋求所需資金，董事會今日通過現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證，額度將不超過25萬張，此外，集團也將在美國新設子公司，且斥資5000萬美元（約新台幣16億5620萬元）打造AI伺服器量產基地，同時砸下18.81億元改良新竹新廠區的建築物。

緯創此次參與發行的海外存託憑證（GDR），為集團成立以來規模最大的相同性質籌資計畫，管理層預計發行不超過25萬張普通股，若以今日收盤價101元計算，市值上看252.5億元。

同時，緯創因應美國官方的關稅與在地製造政策，此次新設的美國子公司 Wistron InfoComm （USA） Corporation（WIUS）資本額為4500萬美元（約新台幣14.9億元），且WIUS將因應AI業務發展需求，取得位於美國的土地及廠房，投資金額上限為5000萬美元。

此外，緯創今年2月24日取得紡織廠聯發（1459）位於新竹縣竹北市的停工廠房，以滿足集團新竹AI智慧園區的產能需求，經過內部評估，將於不超過18.81億元額度內，針對原聯發工廠進行建築物改良，後續將生產AI伺服器所需板件，進一步配合後續機櫃系統測試。

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