美港口貨櫃堆積如山 對等關稅加劇海運混亂

美國總統川普的新關稅計劃讓海運業感到緊張，美國港口堆滿貨櫃。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的新關稅計劃讓海運業感到緊張，路透周三報導，川普挑起貿易戰，抑制運輸需求，並讓企業爭相應對關稅實施的後果。全球各大航運商的貨櫃現在在美國碼頭堆積如山。

川普政府將於週三宣布針對對美國商品徵收關稅的國家實施「互惠關稅」。此前，美國已對來自墨西哥、中國和加拿大的產品以及鋼鐵和汽車等商品徵收新的進口稅。

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地中海航運、馬士基、達飛和赫伯羅特等全球主要貨櫃運輸公司，正為沃爾瑪、塔吉特和家得寶等美國客戶運輸裝滿貨物的堆積如山的彩色箱子。

全球主要海運航商每年貢獻價值約14兆美元市場，承擔著全球約80%的貿易。他們也依賴那些因川普不斷升級、斷斷斷續續的關稅而受到衝擊的各行各業公司貨物運輸。

美國零售業領袖協會國際貿易副總裁布萊克·哈登表示：實施疊加關稅已導致混亂加劇。公司沒有足夠的時間、確定性和指導來融入這些變化並遵守規定。

美國海關經紀人和貨運代理商John S. James Co.的進口合規總監基特·約翰遜 （Kit Johnson） 指出，「進口商並不知道下一周的關稅成本是多少」。該公司的客戶包括汽車製造商以及化學品、機械、醫療設備和紡織品生產商。

越來越多的客戶選擇透過高成本的空運來運送汽車和其他通常透過海運運輸的貨物，以期搶在新關稅之前完成運輸。

近幾個月來，由於各家企業紛紛從全球最大出口國中國進口玩具、家具、床上用品、機械和零件，以避開川普的關稅，美國的貨櫃進口量也飆升至創紀錄水平。

根據貨運定價平台Xeneta的數據，週二遠東至美國西海岸主要航線上40英尺貨櫃的按需現貨平均運費為2844美元，單日漲幅近16%。

關稅糾紛爆發之際，川普的另一個計畫是向前往中國的船隻徵收高額的美國港口停靠費，這給海運業帶來了更大的潛在危險。

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