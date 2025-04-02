不甩北京？李嘉誠恐照賣巴拿馬港口 專家揭背後算盤

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團，激怒北京。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕港首富李嘉誠家族的長江和記實業（簡稱長和）出售巴拿馬運河業務引發地緣政治敏感神經，原定4月2日的簽約交易傳出延期，但並未取消。外媒報導，專家分析認為，李嘉誠最終仍會賣掉巴拿馬運河港口，因為川普手裡的牌比北京更多一些。

原定於4月2日簽約長江和記向貝萊德（BlackRock）出售巴拿馬運河港口的交易，再添變數，《路透》援引知情人士稱該交易不會如期發生，但並未取消。長江和記將包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，出售給貝萊德邀集的投資集團，這筆交易一波三折。

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雖然遭到北京施壓，不過外媒指出，有分析認為，習近平對李嘉誠施壓的目的是為了延緩出售，給這次出售設置障礙，作為跟美國談判的籌碼。報導指出，李嘉誠最後仍會賣出這些港口，因為川普手中的「牌」更多一些。

據報導，時事評論人士表示，習近平不管是掀起批判李嘉誠的文革批鬥大高潮，還是搞反壟斷的法律戰，他的目的就是為了延緩出售，給這次出售設置障礙。

「習近平未必要捂住這個港口，他的目的是拿巴拿馬運河港口，作為跟美國談判的籌碼，拿到他想要的東西。目前看，最有可能做交易的就是TikTok。如果川普放生TikTok，而且繼續由中國字節跳動持有，巴拿馬運河港口就可以賣給貝萊德集團。但在現實中，川普手裡的牌更多一些，包括關稅。」

李嘉誠夾在習近平和川普兩人之間，那麼他這個港口最後賣不賣呢？如果真的出現二選一的情況，不出意外，李嘉誠只能選擇川普一邊。並認為，其實習近平能夠把李嘉誠施壓的程度還是有限的，而川普的辦法就太多了，一旦美國對長和處以金融制裁，長和在全球的業務就涼了。

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