晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不甩北京？李嘉誠恐照賣巴拿馬港口 專家揭背後算盤

2025/04/02 18:17

香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團，激怒北京。（資料照，路透）香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，日前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團，激怒北京。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕港首富李嘉誠家族的長江和記實業（簡稱長和）出售巴拿馬運河業務引發地緣政治敏感神經，原定4月2日的簽約交易傳出延期，但並未取消。外媒報導，專家分析認為，李嘉誠最終仍會賣掉巴拿馬運河港口，因為川普手裡的牌比北京更多一些。

原定於4月2日簽約長江和記向貝萊德（BlackRock）出售巴拿馬運河港口的交易，再添變數，《路透》援引知情人士稱該交易不會如期發生，但並未取消。長江和記將包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，出售給貝萊德邀集的投資集團，這筆交易一波三折。

雖然遭到北京施壓，不過外媒指出，有分析認為，習近平對李嘉誠施壓的目的是為了延緩出售，給這次出售設置障礙，作為跟美國談判的籌碼。報導指出，李嘉誠最後仍會賣出這些港口，因為川普手中的「牌」更多一些。

據報導，時事評論人士表示，習近平不管是掀起批判李嘉誠的文革批鬥大高潮，還是搞反壟斷的法律戰，他的目的就是為了延緩出售，給這次出售設置障礙。

「習近平未必要捂住這個港口，他的目的是拿巴拿馬運河港口，作為跟美國談判的籌碼，拿到他想要的東西。目前看，最有可能做交易的就是TikTok。如果川普放生TikTok，而且繼續由中國字節跳動持有，巴拿馬運河港口就可以賣給貝萊德集團。但在現實中，川普手裡的牌更多一些，包括關稅。」

李嘉誠夾在習近平和川普兩人之間，那麼他這個港口最後賣不賣呢？如果真的出現二選一的情況，不出意外，李嘉誠只能選擇川普一邊。並認為，其實習近平能夠把李嘉誠施壓的程度還是有限的，而川普的辦法就太多了，一旦美國對長和處以金融制裁，長和在全球的業務就涼了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財