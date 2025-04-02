漢翔鍛造廠正式啟用 進軍國際鍛造產業供應鏈

漢翔高雄岡山廠區鍛造廠今日正式啟用。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日宣布，高雄岡山廠區鍛造廠正式啟用，漢翔董事長胡開宏表示，鍛造廠的啟用，代表漢翔能量已達到「熱鍛」領域的實現條件，進一步邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」，可說是邁入國際鍛造產業供應鏈的開始。

胡開宏說，漢翔是國家扶植的產業，協助國家建立戰力是基本責任，將以建構航空鍛件自主供應為目標，繼續為國防自主累積實力；而在國際供應鏈中，這座鍛造廠未來可提供高附加價值的鍛件產品，在全球供應鏈不穩的局勢下，為漢翔開創新的發展機會。

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胡開宏指出，在航空發動機的分工體系中，鍛造材料最難獲得，相關技術目前仍由少數國際大廠掌握，漢翔以國內既有的鍛造能量和發動機製造經驗為基礎，與豐達公司、高雄科技大學及金屬工業研究發展中心進行產學合作，投入關鍵技術，從通用、進階到高階，開發不同的鍛件製程。經過資源整合、設備籌組，成功完成技術研發。

胡開宏進一步指出，恆溫鍛造為航空材料鍛造技術中較高階的製程，超合金材料鍛造的加工溫度範圍較狹窄，需分別嚴格控制胚料溫度與模具溫度，特別適用在航空零件，例如發動機渦輪盤、葉片等，當然，也需要最高的技術門檻與設備成本。

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