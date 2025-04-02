晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢翔鍛造廠正式啟用 進軍國際鍛造產業供應鏈

2025/04/02 17:36

漢翔高雄岡山廠區鍛造廠今日正式啟用。（漢翔提供）漢翔高雄岡山廠區鍛造廠今日正式啟用。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日宣布，高雄岡山廠區鍛造廠正式啟用，漢翔董事長胡開宏表示，鍛造廠的啟用，代表漢翔能量已達到「熱鍛」領域的實現條件，進一步邁入更高階且高附加價值的「恆溫鍛造」，可說是邁入國際鍛造產業供應鏈的開始。

胡開宏說，漢翔是國家扶植的產業，協助國家建立戰力是基本責任，將以建構航空鍛件自主供應為目標，繼續為國防自主累積實力；而在國際供應鏈中，這座鍛造廠未來可提供高附加價值的鍛件產品，在全球供應鏈不穩的局勢下，為漢翔開創新的發展機會。

胡開宏指出，在航空發動機的分工體系中，鍛造材料最難獲得，相關技術目前仍由少數國際大廠掌握，漢翔以國內既有的鍛造能量和發動機製造經驗為基礎，與豐達公司、高雄科技大學及金屬工業研究發展中心進行產學合作，投入關鍵技術，從通用、進階到高階，開發不同的鍛件製程。經過資源整合、設備籌組，成功完成技術研發。

胡開宏進一步指出，恆溫鍛造為航空材料鍛造技術中較高階的製程，超合金材料鍛造的加工溫度範圍較狹窄，需分別嚴格控制胚料溫度與模具溫度，特別適用在航空零件，例如發動機渦輪盤、葉片等，當然，也需要最高的技術門檻與設備成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財