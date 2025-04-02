陳立武以「少承諾、多兌現」聞名 保留英特爾想像空間

美國分析師表示，英特爾執行長陳立武以「少承諾多兌現」聞名，並稱讚他以謙遜的態度對待領導的職位。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾新任執行長陳立武日前首次公開露面談話後，美國分析師表示，陳立武以「少承諾多兌現」而聞名，他們稱讚陳立武以謙遜的態度對待領導的職位。

伯恩斯坦研究公司 （Bernstein Research） 分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）指出，陳立武以「少承諾多兌現」而聞名，拉斯貢表示，這對英特爾目前來說最有意義。拉斯岡在給客戶的一份報告中表示：至少他顯然沒有像其前任那樣陷入近乎妄想的樂觀主義。

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Truist Securities分析師史丹（William Stein）將的陳立武評論描述為「自從我們報導英特爾以來，從英特爾聽到的最具建設性的信息」。史丹表示：陳立武從文化改造開始，而不是從產品或製程清單開始，這是一種令人耳目一新的感覺。

在製造業方面，陳立武表示將與川普政府合作，這項言論也令一些分析師感到鼓舞，川普政府被視為國內晶片製造的積極倡導者。Stifel Research 分析師羅伊 （Ruben Roy） 表示，陳立武在這一主題上的含糊其辭可能表明英特爾正在考慮透過合作夥伴關係來營運其製造工廠。

羅伊在給客戶的報告中重申對英特爾持有評級，他表示：這可能意味著各種各樣的結果，我們認為，這種模糊性表明，最近圍繞合作關係的一些傳言可能值得考慮。

此外，媒體也關切英特爾未來是否分拆代工或其他部門的可能性。不過，陳立武3月31日表示，英特爾的雄心要在未來成為最好的晶圓代工業者，旗下首款以最先進18A製程打造的Panther Lake處理器將在今年稍後上市。

陳立武表示，將以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景，並承諾英特爾將「仔細傾聽」，以滿足客戶和合作夥伴的需求。

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