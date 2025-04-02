機車首季銷量16萬1034輛 三陽市佔44.6％創同期歷史新高

3月機車銷售戰報出爐，根據監理站統計資料，全台機車領牌數達5萬8343輛，年減10.26%；累計1~3月領牌數達16萬1034輛，年增2.39%。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕3月機車銷售戰報出爐，根據監理站統計資料，全台機車領牌數達5萬8343輛，年減10.26%；累計1~3月領牌數達16萬1034輛，年增2.39%。

三陽SYM機車3月領牌數達2萬4864輛，市佔率達42.6%；光陽KYMCO機車領牌數達1萬6373輛，市佔率達28.1%；山葉YAMAHA機車領牌數達1萬0154輛，市佔率達17.4%。

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累計1~3月三陽機車領牌數達7萬1870輛，市佔率達44.6%，創下同期歷史新高；光陽機車領牌數達4萬3235輛，市佔率26.8%；山葉機車領牌數達2萬7817輛，市佔率17.3%。

電動機車市場3月整體銷量為3,658輛，較上月成長42%，其中電動機車龍頭gogoro3月領牌數達1913輛，市佔率達 3.3%，累計1~3月領牌數達4679輛，市佔率2.9% 。

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