新光三越初夏購物節首日傳捷報 化妝品業績成長近3％

新光三越初夏購物節今日開跑，首日業績傳出捷報，化妝品、名品、服飾等皆同步成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越初夏購物節今日開跑，在化妝品單筆滿3000元送3000點（skm points）與首二日聯名卡限定卡友禮─單筆滿3000元再贈2000點的帶動下，帶動化妝品整體成長近3%，為母親節檔期開出紅盤。

新光三越表示，從買氣觀察，以頂級保養、日系及精品彩妝、高端香氛表現最為亮眼，近期溫差變化劇烈催生出保養需求，讓具備速效穩膚功效的「頂級保養」需求飆升，帶動銷售成長近10%，今年新光三越攜手20大香氛品牌打造全台最大、最具規模的香氛圖書館，帶動「高端香氛」銷售 年增率超過兩位數。

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新光三越表示，除了化妝品買氣飆升，新光三越同步聯手40大精品品牌，搭配名品單筆滿萬送5000點、銀行天天獨家滿額禮等多重回饋，祭出比出國購物更划算的獨家優惠，帶動名品買氣成長。

此外，搭上連假出遊熱潮，首八日使用skm pay並綁定8大指定銀行刷服飾（女性服飾/內睡衣/男性服飾/ 休閒服飾/兒童服飾）滿5000元加贈2000點，再搭配上百貨流行服飾全面8折起，推升男女流行服飾和休閒運動單品買氣持續增溫，其中韓系穿搭單品更是熱銷亮點。

除了線下百貨湧入購物人潮之外，同步實體商品與會員回饋陣容的電商平台skm online，精品銷售亦有成長，消費者搶購焦點包括TORY BURCH、SAINT LAURENT、LONGCHAMP等品牌包款、配件。

台中世貿二館一樓舉辦的「新光三越台中中港店-聯合品牌特販會」短短兩天也湧入上千人潮，除了有眾多老顧客回流支持，更有許多新顧客到場挑選，其中以3C夯品與保健養生商品最受歡迎。

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