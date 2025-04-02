晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聯電併格羅方德恐取代台積電？邱志偉：先進製程才是台灣矽盾核心

2025/04/02 16:34

民進黨立委邱志偉呼籲，政府除投資挹注先進製程的公司外，也要關注成熟製程的產能，是否能夠根留台灣。（資料照）民進黨立委邱志偉呼籲，政府除投資挹注先進製程的公司外，也要關注成熟製程的產能，是否能夠根留台灣。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出美國晶圓代工廠格羅方德正探尋與台灣晶圓代工廠聯電合併。針對取代台積電的傳聞，民進黨立委邱志偉今（2日）反駁說，這是對半導體產業的荒謬解讀，聯電是成熟製程的公司，與台積電的先進製程都不在同一個競爭範圍，且先進製程才是台灣的矽盾核心，呼籲各方不必刻意誤導。

邱志偉認為，外界有些人認為若與美國企業整併，很可能取代台積電，但台積電的先進製程競爭對手，以美國來說是英特爾，而非格羅方德；何況，英特爾目前在2奈米的先進製程技術，也未超越台積電。

邱志偉說，還有人聲稱這是「矽盾崩解」，更是子虛烏有。以晶片成熟製程來說，中國、美國、韓國都有公司具有相關技術，台灣雖在成熟製程產能在全球市佔達4成，但中國市佔也不低。對美國來說，先進製程才是矽盾的關鍵，成熟製程問題不該與矽盾混為一談。

邱志偉提到，台積電目前承諾，最先進製程仍會根留台灣，並持續在台灣擴廠，例如2奈米高雄廠，未來還會擴廠規模到46座足球場之大、總投資金額達1.5兆元，這些最先進製程才是台灣的矽盾核心。

邱志偉認為，這不是說成熟製程不重要，而是凸顯美國已經把中國很可能壟斷成熟製程，視為重要課題，台灣也應該加緊關注。畢竟有許多成熟製程的公司都在台灣，除聯電外，台積電子公司世界先進都是，甚至台積電本身也有許多成熟製程廠，若未來中國壟斷成熟製程市場，台積電恐也難倖免。

邱呼籲，政府除投資挹注先進製程的公司外，也要關注成熟製程的產能，是否能夠根留台灣。若未來必須赴美投資，相關的資金、人才等問題，我國政府務必要提早因應。

邱志偉強調，特別是中國近年頻以補貼方式進行競爭，我國「產創條例」（俗稱台版晶片法案）租稅減免，主要是以先進製程為主，但對成熟製程也應該要有相應的規劃配套，以抵禦中國的低價競爭；相關成熟製程的技術人才，近年頻被中國非法挖角，都必須加大力道嚴防，如此才是固本之道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財