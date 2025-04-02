聯電併格羅方德恐取代台積電？邱志偉：先進製程才是台灣矽盾核心

民進黨立委邱志偉呼籲，政府除投資挹注先進製程的公司外，也要關注成熟製程的產能，是否能夠根留台灣。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出美國晶圓代工廠格羅方德正探尋與台灣晶圓代工廠聯電合併。針對取代台積電的傳聞，民進黨立委邱志偉今（2日）反駁說，這是對半導體產業的荒謬解讀，聯電是成熟製程的公司，與台積電的先進製程都不在同一個競爭範圍，且先進製程才是台灣的矽盾核心，呼籲各方不必刻意誤導。

邱志偉認為，外界有些人認為若與美國企業整併，很可能取代台積電，但台積電的先進製程競爭對手，以美國來說是英特爾，而非格羅方德；何況，英特爾目前在2奈米的先進製程技術，也未超越台積電。

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邱志偉說，還有人聲稱這是「矽盾崩解」，更是子虛烏有。以晶片成熟製程來說，中國、美國、韓國都有公司具有相關技術，台灣雖在成熟製程產能在全球市佔達4成，但中國市佔也不低。對美國來說，先進製程才是矽盾的關鍵，成熟製程問題不該與矽盾混為一談。

邱志偉提到，台積電目前承諾，最先進製程仍會根留台灣，並持續在台灣擴廠，例如2奈米高雄廠，未來還會擴廠規模到46座足球場之大、總投資金額達1.5兆元，這些最先進製程才是台灣的矽盾核心。

邱志偉認為，這不是說成熟製程不重要，而是凸顯美國已經把中國很可能壟斷成熟製程，視為重要課題，台灣也應該加緊關注。畢竟有許多成熟製程的公司都在台灣，除聯電外，台積電子公司世界先進都是，甚至台積電本身也有許多成熟製程廠，若未來中國壟斷成熟製程市場，台積電恐也難倖免。

邱呼籲，政府除投資挹注先進製程的公司外，也要關注成熟製程的產能，是否能夠根留台灣。若未來必須赴美投資，相關的資金、人才等問題，我國政府務必要提早因應。

邱志偉強調，特別是中國近年頻以補貼方式進行競爭，我國「產創條例」（俗稱台版晶片法案）租稅減免，主要是以先進製程為主，但對成熟製程也應該要有相應的規劃配套，以抵禦中國的低價競爭；相關成熟製程的技術人才，近年頻被中國非法挖角，都必須加大力道嚴防，如此才是固本之道。

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