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乾杯去年每股賺0.84元 決議超額配息1.5元

2025/04/02 16:18

興櫃餐飲乾杯董事會決議超額配發每股1.5元現金股息，配息率達178.57％。（乾杯提供）興櫃餐飲乾杯董事會決議超額配發每股1.5元現金股息，配息率達178.57％。（乾杯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕興櫃餐飲乾杯（1269）昨天召開董事會，通過2024年合併營收45.14億元、年減7.31%，寫歷史次高；稅後淨利1,716萬，每股盈餘0.84元，年減76.73%，董事會決議超額配發每股1.5元現金股息，配息率達178.57％。

乾杯集團表示，2024年由於中國市場復甦不如預期，加之營運規模持續縮編，為全年獲利表現偏低的主因。然而台灣餐飲事業持續保持穩定的營運動能，並且外販事業取得顯著增長，加上中國事業體質逐漸改善，集團決定配發現金股利，彰顯對未來發展的信心。

乾杯指出，去年面對通膨持續推高營業成本以及中國市場復甦不如預期情勢，集團專注於餐飲事業體質改善及加大外販事業推進發展。同時，瞄準國際市場積極布局，於第3季在英國倫敦開設KANPAI CLASSIC首家門店，奠定向全球擴張的重要基礎。

在台灣市場方面，餐飲事業採取汰弱留強策略，維持了穩健的營運動能。外販事業則擴大倉儲並強化加工業務，新增冷藏原料肉精修服務，營收相較前年顯著增長近5成，為營運增添了更為堅實的支援。

中國事業面對市場經濟情勢，集團加快縮減中國事業規模的步伐，以降低虧損。隨著策略的推動，營運規模已從22家減少至11家。至去年底，集團的總店數也由年初的73家（臺灣51家、中國22家）減少至64家（臺灣52家、中國11家、英國1家）。

展望2025年，乾杯加大展店力道、聚焦台灣市場擴張，以旗下標榜老饕日常鍋物的「黑毛屋」作為展店主力，加速強勢品牌的市場佈局，並將推出全新品牌，以期進一步推動營收增長與整體獲利表現。針對海外市場，中國事業採取謹慎的經營策略，持續優化各店營運績效，實現逐步提升獲利的目標；英國事業持續推進行銷推廣活動，提高品牌曝光與在地溝通，期望該品牌未來成為集團的重要營運動能。

乾杯集團現有8個品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、高木和牛食堂。店鋪數總計64家，台灣52家、中國11家、英國1家。

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