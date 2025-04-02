無敵鐵金剛、哆啦A夢「等比人身」模型 降臨台北101觀景台

台北101觀景台首度推出《超級機器人傳奇特展》，集結無敵鐵金剛、哆啦A夢、原子小金剛、星際大戰等10尊「等比人身」的公仔模型，重現五、六年級生的滿滿的回憶。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎接兒童節，台北101觀景台即日起至8月31日首度推出《超級機器人傳奇特展》，集結無敵鐵金剛、哆啦A夢、原子小金剛、星際大戰等10尊「等比人身」的公仔模型，重現五、六年級生的滿滿的回憶。

歡慶兒童節，台北101觀景台並祭出兒童節購票優惠，即日起至4月30日，7至12歲台灣籍兒童享「雙人同行1人免費」（須大人陪同）。

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台北101精心打造的「太空艙電梯」，從5樓搭乘科幻光影電梯直達89樓高空，穿梭時空進入機器人世界!《超級機器人傳奇特展》。由台北101與哈玩具聯手策劃。

展出橫跨日系及西洋作品等數10隻經典傳奇機器人收藏外，還有超級盛大的10尊「等比人身」模型，包括無敵鐵金剛、五獅合體（百獸王）、哆啦A夢、原子小金剛、新世紀福音戰士、星際大戰、攔截記憶碼。

不僅有懷舊卡通公仔展覽，台北101同步於４樓都會廣場精心打造「夢幻香氛花園」製造浪漫，將歐式花藝與Jo Malone London、Creed、Atelier Cologne頂級香氛完美結合，打卡即送隨行香氛，浪漫迎接母親節。

5樓Parade Taiwan選品店匯聚台灣在地品牌25選，以及藝術書刊文化「草率季」，包括尤里糕點、勇氣雜貨行、Decent Rossi、Oqliq、douchanglee、DYC team 等台灣原創品牌，展現傳統與當代設計的完美融合，讓世界看見台灣的文化之窗。

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