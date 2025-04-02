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Google母企去年收到罰款987億元 拿出17天收入就可還完

2025/04/02 15:57

Google母公司Alphabet去年被罰29億7475萬2000美元，但Alphabet只要拿出不到17天的收入就能還完。（路透）Google母公司Alphabet去年被罰29億7475萬2000美元，但Alphabet只要拿出不到17天的收入就能還完。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士資安公司質子科技（Proton）表示，Google母公司Alphabet去年總計被罰29億7475萬2000美元（約新台幣987億元），對一般人來講是天文數字，但Alphabet只要拿出不到17天的收入就可以還完。

質子科技官網追蹤資料顯示，Alphabet去年前3季的自由現金流為479.3億美元（約新台幣1.59兆元），若推算成全年現金流，只需要16天21小時25分鐘就能繳清罰款，可以說是「大公司，小後果」。

質子科技表示，如果人們希望科技巨頭能夠優先照顧到用戶的隱私，那麼罰款額度顯然要提升了，或者是由監管機構出手，強迫Google等業者改變做法。

質子科技同時也列出其他科技大廠做比較，例如蘋果去年被罰21億1720萬3000美元（約新台幣702億元），前3季現金流達1088.1億美元（約新台幣3.6兆元），推算出全年現金流只要7天2小時28分鐘就可以還完。

質子科技指出，微軟去年收到16.05億美元（約新台幣532億元）罰款，前3季現金流則為740.7億美元（約新台幣2.45兆元），按照同樣推算7天21小時49分鐘即可繳清。

質子科技統計，臉書母公司META去年受罰14.6285億美元（約新台幣485億元），前3季現金流405.1億美元（約新台幣1.34兆元），用同樣推算9天19小時15分鐘可付清。

質子科技表示，電商平台亞馬遜去年罰款5747萬8000美元（約新台幣19億元），前3季現金流150.8億美元（約新台幣5002億元），依照上述推算1天0小時51分鐘就能還完。

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