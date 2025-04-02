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達擎、元太合資成立公司 打造大型電子紙模組生產線

2025/04/02 15:19

達擎與元太擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。（友達提供）達擎與元太擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕強強聯手！面板大廠友達（2409）今（2）日宣布旗下子公司達擎與電子紙大廠元太（8069）簽署投資條件書，擬以資本額新台幣3.9億元設立合資公司，由達擎持股51%、元太持股49%，將於友達桃園龍科廠區共同打造大型電子紙模組生產線，預計於2025年第四季投產。

友達執行長暨總經理柯富仁曾經也擔任過元太董事長，他表示，達擎與元太結合技術、製造、市場資源的戰略合作，將提供更具競爭力的產品、穩定的供應鏈，以及更全方位的市場解決方案。「我們的目標是藉由更完整的大型彩色電子紙應用生態佈局，取得市場先機。」

元太董事長李政昊指出，元太以全球領先的電子紙材料技術為核心，積極攜手供應鏈夥伴，共同建構堅實且具前瞻性的產業生態圈。

他說，元太與友達集團長期緊密合作，從最初的TFT背板供應，到今日攜手成立合資公司，共同打造高規格的大尺寸電子紙模組生產線，展現了雙方對電子紙產業深耕布局的雄厚實力與堅定決心，更彰顯了元太對合作夥伴一直以來的堅定的支持。

展望未來，元太將持續精進電子紙材料FPL的技術創新與製造能力，並攜手生態圈夥伴，全面提升大尺寸電子紙產業規模與競爭力，積極推動電子紙顯示應用市場，邁向更多元且廣闊的發展。 

此次合作，元太將以全球電子紙技術領導廠商優勢，提供電子紙關鍵技術及材料，結合友達集團出色的面板設計、智慧製造與管理能力，以及達擎於智慧零售領域的客戶資源及全球市場布局，加乘其切入低碳數位轉型商機之顯示產品線策略等強勢基礎，積極拓展大型電子紙顯示應用商機；同時，友達藉新技術導入桃園龍科廠區，更加深化在台投資佈局與運籌。預計雙方合作將可發揮2大綜效，包含技術與製造無縫整合，並擴大市場佈局。

友達近年透過雙軸轉型策略深化垂直場域布局，子公司達擎藉由整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，已在智慧零售、企業與教育、運輸交通、及醫療等多項垂直應用場域提供各式解決方案，協助客戶開創數位顯示及互動新商機。

達擎與元太科技合作共同打造大型電子紙模組生產線的戰略合作，將在永續浪潮需求大增趨勢下，讓低碳數位轉型在各垂直領域更加普及，為客戶創造最佳效益；相關產線之投資規畫，顯現友達深耕台灣，持續擴充在台製造佈局，擴大技術研發與人才培育，厚積友達雙軸轉型的優勢與能量。

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