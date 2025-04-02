才央求網友不要再生成圖片 OpenAI執行長又PO吉卜力風抱孩圖

OpenAI執行長奧特曼呼籲民眾冷靜，但他仍在自己的X社群上，又發了抱著孩子的吉卜力風格圖。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，使得近日在各大社群平台出現大量「吉卜力風」圖片，因用戶暴增，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）呼籲民眾冷靜，但他仍在自己的X社群上，又發了抱著孩子的吉卜力圖。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前將自己的照片轉換成吉卜力風格的圖片，並將之設定成個人X平台的頭貼，隨後出現大量網友使用ChatGP下達「吉卜力風格指令」，並將生成出來的圖片分享到包括臉書、IG、Threads、X等各大社群平台。

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不過因為使用人數激增，ChatGPT系統出現負荷超載的狀況，無法順利生成圖片。奧特曼緊急呼籲「看到大家喜歡ChatGPT生成的圖片真是太開心了。但我們的GPU（圖形處理器）正在『融化』中，我們將暫時設定一些生成速率限制，同時也會努力提高效率，希望花的時間不會太久」

之後奧特曼還央求網友冷靜「不要再生成圖像了，太瘋了，我們團隊也需要睡覺啦」，不過今（2日）他仍在自己的X社群上，又發了抱著孩子的吉卜力圖，繼續延續熱潮。

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