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輝煌另類投資「耶魯模式」已死？華爾街巨頭一語道破「數兆美元資產」結局

2025/04/02 15:43

輝煌另類投資「耶魯模式」已死？專家表示，數兆美元資金配置可能面臨策略性轉變，重新回歸低成本指數投資。（彭博）輝煌另類投資「耶魯模式」已死？專家表示，數兆美元資金配置可能面臨策略性轉變，重新回歸低成本指數投資。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資機構長期寄望的「耶魯模式」正面臨存亡危機，數據顯示，大型基金會和退休金透過高成本另類投資獲得的回報，卻不及簡單70/30股債被動投資組合，投資諮詢先驅Richard Ennis直接了當指出，「好結果帶來了流行，流行導致了擁擠，擁擠最終導致了回報下降」，這意味著數兆美元資金配置可能面臨策略性轉變，重新回歸低成本指數投資。

外媒報導，近日，Richard Ennis在其最新研究中預測"另類投資的終結"。他認為，由已故投資大師斯文森（David Swensen）獨創的、以另類投資為主的「耶魯模式」將不可避免地衰落。

所謂「耶魯模式」，是強調透過投資於私募股權、房地產、對沖基金等另類資產，結合傳統資產類別，實現長期高報酬與風險分散。

然而，根據美國大學與學院商業官員協會（NACUBO）最新報告顯示，2024年美國大學基金會平均回報率達到了11.2%。表面上看，這個數字令人印象深刻，但事實卻是它略低於同期簡單的全球70/30股債被動投資組合的表現。

更令人擔憂的是，這些基金會過去十年的長期表現也同樣令人失望，NACUBO監測的總價值8740億美元（約新台幣29.01兆）的基金會10年平均年回報率為6.8%，而簡單的全球70/30組合回報率為6.83%。同期，挪威主權財富基金以僅每年4個基點的管理成本實現了7.3%的報酬率。

Richard Ennis直言不諱地預測，另類投資的終結。他指出，另類投資帶來的是非凡的成本，卻只有普通的回報，自2008年全球金融危機以來，另類投資對機構投資者的業績產生了明顯的負面影響。

他進一步指出，目前約35%的美國退休金計畫投資於被Ennis視為"流動性差、費用荒謬且實際表現平庸"的另類投資。更驚人的是，平均大型美國基金會現在有65%的資金投入各類另類資產。

這些機構幾乎都在試圖模仿已故Swensen在耶魯大學創立的投資模式，不幸的是，大多數投資者即使複製了Swensen的配方，也無法複製他的成功。

Ennis的研究表明，考慮市場部位和風險差異後，平均基金會的表現比平均退休金還要差143個基點。而退休金計畫的表現也明顯低於可比較的公開市場基準，16年間平均每年落後96個基點。

這些基點隨著時間累積，差距越來越大。根據Ennis的計算，在1994年至2008年期間，大型基金會主要依靠另類投資產生了每年410個基點的超額報酬。

為什麼曾經輝煌的「耶魯模式」現在表現如此不佳？ Ennis的解釋直截了當：好結果帶來了流行，流行導致了擁擠，擁擠最終導致了回報下降。

他指出，正是投資者的熱情推動了金融危機前另類投資的回報，同時也開始改變產生這些回報的市場，2000年至2020年間，總資產管理規模增長了10倍以上。現在有超過1萬家管理公司爭奪市場，相互競爭最佳交易。私募市場投資比以前更具競爭性和效率，但成本仍然很高。

隨著證據越來越明顯地表明高成本另類投資無法持續提供超額回報，機構投資者最終可能會在未來10至20年內逐漸轉向低成本的股票和債券組合。畢竟，當耶魯模式不再創造價值，只帶來昂貴費用時，市場最終將糾正這種失衡。

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