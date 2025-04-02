信邦3月營收雙重衰退 首季業績創同期次高

信邦3月營收27.02億元，月減2.1%、年減3.74%。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）3月營收27.02億元，月減2.1%、年減3.74%，今年首季營收82.22億元，季減1.42%、年減2.51%，儘管今年前3個月的業績呈現季對季、年對年雙重衰退，但仍創下歷年同期次高紀錄。

信邦觀察，3月營收衰退主因在於工業產業客戶新系統導入暫緩出貨，且醫療、汽車產業客戶的需求也出現遞延。旗下 5大產業領域在首季的營運表現相較於去年同期，通訊及電子週邊產業成長40.83%、工業應用成長10.33%、醫療及健康照護成長1.35%、汽車成長0.34%、綠能減少22.11%。

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依照產業領域的營收比重分佈來看，工業應用佔合併營收30.27%、綠能佔24.85%、通訊及電子週邊佔22.46%、汽車佔14.18%、醫療及健康照護佔8.24%；進一步觀察兩大產品的營收比重，連接線組生產銷售佔合併營收76.08%，連接器及零組件銷售則佔23.92%。

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