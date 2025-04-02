看好市況 長榮航空招募近百名地勤人員

長榮航空即日起至4月13日止啟動第二梯地勤人員招募，包含客服人員、簽派人員等，開出近百名職缺。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空宣布，隨著全球航空市場擴大，長榮航空持續增班及佈局全新航點，自即日起啟動2025年第二梯地勤人員招募，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，錄取者預計2025年7~8月分批報到。

長榮航空指出，此次地勤人員招募包含客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派/管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員，大學畢業者起薪4.3萬元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。

請繼續往下閱讀...

長榮航空除了招募地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，今年預計晉用約160名機師，空服員招募則依運能需求進行人力評估，滾動式辦理招募。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法