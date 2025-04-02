「鐘點看護移工」挨轟太貴 洪申翰：沒比市價高 4/7實施

「鐘點看護移工」挨轟太貴，勞動部長洪申翰今日澄清表示，不會沒比市價高，將於4月7日正式實施。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕原訂3月底上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」延後實施，外界最大質疑聲浪就是「收費太高」，勞動部長洪申翰今日澄清，就他掌握的數據，收費並沒有比市場價來得高，且優先設定的適用對象是「臨短急」需求，價格是更有競爭力的，目前確定4月7日清明連假後實施，正式上路後將滾動檢討。

勞動部推動俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，遭外界質疑，勞動部發展署提供試辦單位督導費、ˋ辦公室場所費等補助，但訂定的收費標準，不但與市價相當甚至更貴，引發外界反彈。

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勞動部長洪申翰今日接受媒體聯訪時澄清，就勞動部掌握的數據，其實並沒有比市場價來得高，而且因為是提供臨時短期緊急的照顧需求，洪申翰認為，對比目前「全自費」的行情，他認為這個試辦計畫的費用，其實「更有競爭力」。

洪申翰強調，這是一個嶄新概念的試辦計畫，未來可以滾動檢討，依照試辦的狀況再做必要的修正，但推出前需要花一些時間做最後的前置跟整備，目前是預計在清連假結束後、4月7日實施。

勞動部先前歸納業者的收費條件，單次4小時服務收費在1000元至1250元之間，全日24小時含10小時休息時間，費用約在2600元至3500元之間，但正式的收費標準尚未揭露，也將在4月7日正式公告。

針對日前因緬甸大地震也引發重大震災的泰國，原是營造業等移工重要來源國，是否可能影響移工引進？洪申翰表示，震後勞動部密切的與泰國經濟貿易辦事處保持聯繫，3月28的地震發生後，就目前了解，泰籍移工進入到台灣工作，並沒有受到影響，勞動部也尚未接獲泰國國內禁止或減少移工輸出到我國的訊息，所以如果後續有進入訊息，我想他們也會通知勞動部。

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