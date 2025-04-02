長榮航空招募地勤「近百名職缺」 大學畢業起薪43K

長榮航空即日起至4月13日止啟動第二梯地勤人員招募，包含客服人員、簽派人員等，開出近百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（2日）宣布，即日起啟動第二梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起，有專業證照或相關經驗者薪資將個別議定。

長榮航空表示，這次地勤人員招募包含客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派/管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員。

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長榮航空表示，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點，預計於2025年7月到8月分批報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考，未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

長榮航空也指出，除了招募地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，今年預計晉用約160名機師，空服員招募則依運能需求進行人力評估，滾動式辦理招募，並將於長榮航空全球資訊網刊登徵才資訊。

長榮航空表示，員工並享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的員工福利，可至長榮航空網站（http://www.evaair.com）線上報名。

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