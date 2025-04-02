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特斯拉變箭靶！馬斯克怒斥暴力攻擊是「大規模本土恐攻」

2025/04/02 14:45

馬斯克強硬回應特斯拉遇襲潮。（美聯社資料照）馬斯克強硬回應特斯拉遇襲潮。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對特斯拉（Tesla）車輛、展示中心與充電站近來頻遭暴力攻擊，該公司執行長馬斯克（Elon Musk）1日怒斥此為「大規模本土恐怖主義」（wide-scale domestic terrorism），並呼籲當局應追查、嚴懲暴力事件的幕後策劃者，揪出所謂的「將軍」。

全美各地與特斯拉相關的暴力事件近期有增加趨勢，形式從相對輕微的刮損車輛、塗鴉，到嚴重的縱火、甚至針對特斯拉車輛的駕車槍擊。上週末，一個名為「特斯拉擊倒」（Tesla Takedown）的分散式反馬斯克運動更發起「全球行動日」，鎖定全球超過500個特斯拉相關據點進行抗議。

馬斯克在接受福斯新聞（Fox News）節目「五人談」（The Five）訪問時表示：「這基本上就是恐怖主義案件。是大規模的本土恐怖主義，目的是恐嚇，並且正在傷害無辜民眾，這真的非常糟糕。」他接著強調：「我們真正需要追查的是那些組織和資助這些攻擊與抗議的人。那才是我們真正需要對付的對象，因為那些實際丟擲汽油彈的人只是『步兵』（foot soldiers），我們需要揪出『將軍』（generals）。」

馬斯克將部分責任歸咎於他所稱的「傳統媒體」與民主黨內的批評者，認為他們的言論煽動了對特斯拉及其支持者的敵意。

他諷刺地指出：「那些只想因為某人在1月6日國會事件中觀看（但未施加暴力）就想判他20年徒刑的民主黨政客，對於實際發生在特斯拉身上的暴力事件卻隻字不提，我認為這極具諷刺意味且虛偽透頂。」

為因應這些攻擊事件，美國聯邦調查局（FBI）據報已成立專案小組展開調查，局長巴特爾（Kash Patel）在其社群平台X上發文稱，執法單位已將此類事件視為「國內恐怖主義」處理。馬斯克在訪談中也暗示，當局已知曉幕後主使者的身份，並提到司法部長邦迪（Pam Bondi）也支持追查這些「將軍」。

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