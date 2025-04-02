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2025《富比士》全球富豪榜出爐！台灣首富是「他」 5人擠進前500

2025/04/02 14:28

廣達電腦董事長林百里為台灣首富。（本報資料照）廣達電腦董事長林百里為台灣首富。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕財經雜誌《富比士》2025年全球富豪排行榜4月1日揭曉，今年的億萬美元富豪有3028人，比去年增加247人，也是首次超過3000人。特斯拉和SpaceX執行長馬斯克是全球富人之王，淨資產3420億美元（約新台幣11.3兆元），台灣有5人進入全球富豪前500名排行。

新出爐富豪排行指出，現任廣達電腦董事長林百里位居第210名，坐擁淨資產117億美元（約新台幣3879億元），連莊台灣首富；鴻海創辦人郭台銘位居第227名，淨資產109億美元（約新台幣3614億元）；宏福實業創辦人「鞋王」張聰淵位居第264名，淨資產102億美元（約新台幣3382億元）；富邦金集團董事長蔡明興位居第474名，淨資產70億美元（約新台幣2321億元）；富邦集團董事長蔡明忠位居第487名，淨資產69億美元（約新台幣2287億元）。《富比士》指出，使用2025年3月7日的股票價格和匯率計算。

坐擁117億美元資產，在全球富豪排名210，他因帶領全球銷量最大的筆記型電腦代工製造商廣達致富。

今年億萬美元富豪共有3028人，台灣有49人上榜。根《富比士》報導，美國擁有最多億萬富豪，達到創紀錄的902人，其次是中國（包括香港在內）的516人，緊接著是印度205人。

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