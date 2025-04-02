2025《富比士富豪榜》全球首富未變、「這富豪」名次下滑最多

2025富比士全球億萬富豪榜名單揭曉，LVMH執行長阿爾諾名次下滑至第五，創9年來最差成績。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025富比士全球億萬富豪榜正式發表，前5名名次出現明顯變動，全球首富仍是特斯拉馬斯克續蟬聯，臉書執行長札克伯格位居第2名，但LVMH執行長阿爾諾名次下滑至第5名，創9年來最差成績。

據報導，今年全球億萬富豪人數首次突破3000人大關、達3028人，總身家達到了創紀錄的16.1兆美元（約新台幣533.6兆元），比一年前增加了2兆美元（約新台幣66.28兆元）。

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根據榜單顯示，馬斯克身家達3420億美元（約新台幣11.33兆元）、排名第1，緊接著是臉書執行長札克伯格2160億美元（約新台幣7.15兆元），至於亞馬遜創始人貝索斯以2150億美元（約新台幣7.12兆元）位列第3名。

甲骨文執行長拉里·艾里森以1920億美元（約新台幣6.3兆元）排在第4名，LVMH執行長阿爾諾以1780億美元（約新台幣5.8兆元）排名第5名，這是自2017年以來的最低的排名

在前十大富豪榜單中，科技佔6席、時尚與零售業占2席、金融投資業和汽車業各1席。

富比士表示，以淨值計算，中國小米創辦人雷軍是今年財富成長最多的人。在2024富比士全球億萬富豪榜上，雷軍身家達到109億美元（約新台幣3612億元），今年財富已淨增加326億美元（約新台幣1.08兆元）。

至於2025年香港十大富豪，第1名仍是李嘉誠，身家為373億美元（約新台幣1.23兆元）。

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